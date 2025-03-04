В России началась весенняя посевная кампания

В ряде регионов стартовала подкормка озимых культур Pixabay

Агропромышленный комплекс планомерно входит в этап весенних полевых работ, яровой сев уже начался в Крыму, где на сегодняшний день засеяно 11,7 тыс. га, сообщил Минсельхоз России. В ряде регионов стартовала подкормка озимых культур, она проведена на площади 736 тыс. га. Сейчас 87% озимых находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии, отметила глава агроведомства Оксана Лут на заседании оперативного штаба, посвященного подготовке к весенним полевым работам.



По словам главы Минсельхоза, в этом году общая посевная площадь прогнозируется на уровне почти 84 млн га, из них 55,8 млн га — яровые. Планируется увеличить посевы масличных и кормовых культур, сахарной свеклы, овощей и картофеля в организованном секторе. При этом Лут подчеркнула, что необходимо своевременно обеспечивать аграриев материально-техническими ресурсами, в первую очередь, семенами.



Согласно презентации, которую в конце января на Всероссийском агрономическом совещании представил замминистра сельского хозяйства Андрей Разин, в целом посевная площадь в это году составит 83,68 млн га (с учетом новых регионов), что более чем на 1,1 млн га превышает показатель 2024-го. В том числе площадь под зерновыми и зернобобовыми оценивается в 47,9 млн га (46 млн га в 2024-м, согласно Росстату, без учета новых регионов), из которых пшеница займет свыше 29,9 млн га (28,5 млн га). Посевы масличных, как предполагается, увеличатся с 19,8 млн га до почти 20,4 млн га, сахарной свеклы — с 1,169 млн га до 1,173 млн га.



В Крыму, по прогнозным данным, общая посевная площадь под урожай 2025 года составит около 810 тыс. га, сообщил в ходе совещания министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк. Озимые в республике взошли на площади 543,4 тыс. га, или 99,8% от посевов, годом ранее показатели были на уровне 485,3 тыс. га, или 97,6%, сравнил он. Ранние яровые культуры аграрии региона планируют посеять на 207,9 тыс. га против 196,1 тыс. га в 2024 году. При этом Кратюк отметил, что Крым — зона рискованного земледелия: лимитирующим фактором в получении урожая являются осадки.



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