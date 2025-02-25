Интерес производителей к рапсу растет

Рапс из нишевой культуры перешел в разряд одной из основных масличных Pixabay

В последние годы объемы производства и посевные площади рапса существенно увеличились: если в 2010 году его посевы составляли 856,7 тыс. га, а валовой сбор 670,9 тыс. т, то в 2024-м — более чем 2,7 млн га и свыше 4,6 млн т соответственно. Об этом в ходе конференции «Где маржа 2025», организованной Институтом конъюнктуры аграрного рынка рассказал гендиректор Ассоциации производителей и переработчиков рапса «РАСРАПС» Сергей Тучин.



Урожайность ярового рапса с 2010 года увеличилась на 11 ц/га, озимого — на 9 ц/га, благодаря тому что предприятия научились выращивать его по интенсивным технологиям. «Средние данные от региона к региону варьируются, но в целом культура стала одной из наиболее востребованных», — подчеркнул эксперт. Таким образом, рапс из нишевой культуры перешел в разряд одной из основных масличных.



Увеличение объемов производства связано с востребованностью рапса на мировом рынке. По данным «РАСРАПС», даже при том рекордной урожае, который мы получили в прошлом году, доля России составляет лишь 5% от общего мирового объема производства рапса, которое оценивается в 85,5 млн т. Пока еще наша страна не такой серьезный игрок на мировом рынке, как хотелось бы, но потенциал масштабирования производства рапса очень хороший, уверен Тучин, особенно с учетом того, что он выращивается от Калининграда до Забайкалья.



По данным «РАСАРПС», посевы озимого рапса под урожай этого года достигли рекордных 754,5 тыс. га. По данным мониторинга Россельхозцентра, в декабре в хорошем состоянии было только 25% посевов, 55% — в удовлетворительном. Что касается ярового рапса, то Тучин напомнил, что прирост по площадям под ним в последние годы происходил, в первую очередь, за счет Сибири. Соответственно, общее производство агрокультуры в этом году будет зависеть от того, как перезимует озимый рапс и сколько ярового сможет посеять, а главное — собрать Сибирь. При этом, по данным Тучина, никто не собирается сокращать посевные площади, поскольку на рапс наблюдается очень серьезный спрос.



«Основной вызов текущего сезона — это погодные условия. В прошлом году было снижение урожайности из-за неблагоприятных погодных условий, дождей в Сибири, которые шли два месяца — с конца августа и фактически до октября», — отметил эксперт. Второй вызов — наличие влаги для оптимальных сроков сева ярового рапса.



По данным «РАСРАПС», доля использования семян рапса отечественной селекции за последние два года увеличилась. «Самое главное — идет сортообновление. Буквально несколько лет назад на первом месте был сорт Юбилейный, который в реестре с 1998 года», — рассказал Тучин. Сейчас его заместили более новые сорта и гибриды. В то же время все еще высока доля несортовых посевов — по яровому рапсу она достигала 30%, оценил эксперт. «Это возможность для того, чтобы увеличить долю отечественных элитных семян и более активно проводить сортообновление», — считает он.



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