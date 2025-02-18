Производство подсолнечника в сезоне-2025/26 может составить 18 млн тонн Pixabay

В этом году площади под масличными обновят рекорд и составят 19,7 млн га. Такой прогноз озвучил гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько на конференции «Где маржа 2025». Это показатель без учета новых территорий, которые являются мощнейшими регионами по производству подсолнечника, уточнил он. В то же время, ситуация с семенами подсолнечника до конца не ясна, отметил глава ИКАР. «Переход на отечественные гибриды имеет место, но далек от завершения. Скорее всего, локальный его пик будет как раз в этом году», — добавил эксперт.



По предварительным оценкам ИКАР, производство подсолнечника в сезоне-2025/26 может составить 18 млн т, а объем переработки — 17,65 млн т. При этом к концу сезона-2024/25 запасы могут составить 200 тыс. т. «В масштабах России это, по сути, ноль», — подчеркнул Рылько.



По рапсу в 2025 году ожидается новый рекорд производства. «Но могут быть серьезные нюансы. Произошла очень серьезная утруска по площадям под озимым рапсом в центре», — сказал эксперт. Хотя площади под ним существенно расширили, из-за неблагоприятной погоды значительная часть посевов погибла, но общий валовый сбор, скорее всего, будет выше прошлогоднего за счет ярового рапса. «Хотя есть опасения, что с наличием импортных гибридов ярового рапса очень серьезные проблемы», — добавил Рылько. Ключевой производитель ярового рапса — Сибирь, которая поставляла его в Китай, но из-за экспортных ограничений сейчас не может это делать напрямую. «Надеемся, что стимулы к выращиванию рапса в Сибири не иссякнут в ближайшие годы», — отметил Рылько.



На рынке сои произошло достаточно серьезное событие — исчез импортный паритет, на основе которого работала вся соевая экономика в последние десятилетия. В том числе по этой причине в ИКАР ожидают увеличения посевов агрокультуры, восстановления ее производства на Дальнем Востоке и в Приморье, где в прошлом году был значительный недосев из-за погодных условий. При благоприятном сценарии, урожай сои может составить 8,5 млн т, прогнозирует ИКАР.



В целом, мировой урожай подсолнечника и рапса в сезоне-2024/25 сократится на 12% и 5% соответственно. «Все находятся в ожидании очередного рекорда по сое несмотря на проблемы в Аргентине», — отметил Рылько. Увеличение производства сои ведет к грандиозному предложению своего шрота, что чрезвычайно важно для животноводов, но не для производителей шротов — если цены на рапсовый и подсолнечный шрот еще держатся на приемлемом уровне, то мировые цены на соевый шрот находятся на минимуме 2020 года.



Кроме того, эксперт напомнил, что четыре года назад началось масштабное регулирование рынка масличных, который был самым либеральным в России. «Это регулирование преследует три цели: рост внутренней переработки за счет введения запретительных экспортных тарифов на вывоз сырья, сдерживание цен на полке, прежде всего, через подсолнечное масло, и сдерживание внутренних цен на шрота через пошлину на подсолнечный шрот», — уточнил он. Есть вероятность, что будет установлена пошлина и на экспорт масличного льна, считает Рылько, вопрос — когда.



На фоне запретительных мер на вывоз сырья, а также увеличения посевов масличных продолжается инвестиционный бум по строительству новых маслоэкстракционных заводов. «Сейчас он немного притух, но тем не менее, по нашим оценкам, что на горизонте четырех лет понадобится еще 4-6 млн т сырья для переработки, что потребует еще примерно 2,5-3 млн га под масличные», — считает Рылько.



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