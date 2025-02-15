Доля семян подсолнечника российской селекции в этом году превысит 50%

Среди преимуществ отечественных семян — их более низкая стоимость Pixabay

В этом году в весеннюю посевную доля семян подсолнечника российской селекции превысит 50%. Такой прогноз в ходе конференции «Где маржа 2025», организованной Институтом конъюнктуры аграрного рынка, озвучил управляющий партнер селекционно-семеноводческой компании «Русид» Марк Гехт. Он назвал динамику в части импортозамещения семян весьма положительной. «Такие показатели казались нам фантастическими. А теперь мы думаем, что в течение года-двух, то есть не до 2030-го, а до 2027 года достигнем показателей, прописанных в Доктрине продовольственной безопасности», — отметил он, добавив, что объем импорта семян иностранной селекции постоянно снижается.



Главный научный сотрудник ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК Артем Лукомец уточнил, что в 2024 году в посевную уже использовали 44% семян подсолнечника отечественной селекции, тогда как в 2021-м показатель был на уровне лишь 23%. «Что касается эффективности российских семян, то мы, наверное, прошли стадию отрицания со стороны нашего потребителя», — оценил Гехт. Отрасль вошла в фазу, когда сельхозпроизводители активно испытывают различные гибриды отечественной селекции, а российские селекционные компании активно расширяют ареал своего присутствия и показывают хороший результат.



Такие достижения в части селекции удалось получить благодаря сотрудничеству науки, государства и бизнеса. «Государство уделяет огромное внимание технологическому суверенитету, в частности, вопросам селекции и генетики. И, конечно, квотирование импорта иностранной селекции — мощнейшая поддержка российского производителя. Это, по сути, та мера, которая позволила российским сельхозпроизводителям хотя бы просто обратить внимание на отечественные селекционные достижения и начать их испытывать», — подчеркнул Гехт.



В числе задач селекционеров на следующий год он обозначил создание новых сортов и гибридов, адаптированных к стрессам и вызовам, которые сегодня наблюдаются в России. «Прошлый и позапрошлый годы выявили огромное количество рисков, с которыми нам нужно работать», — сказал глава «Русид». Важно создавать гибриды, устойчивые к постоянно развивающимся и распространяющимся болезням и адаптированные к климатическим изменениям. «Мы активно займемся фенотипированием и генотипированием существующих коллекций», — заверил Гехт. Кроме того, считает он, необходимо приступить к предиктивной селекции, качественно оцифровать те результаты, которые получены сегодня. «Уже сейчас на территории России достаточно генетического материала, чтобы решать все возможные селекционные задачи», — уверен он.



По данным ВНИИМК, у отечественных семян есть важное преимущество уже сейчас — они стоят намного дешевле зарубежных. «Чем меньше затраты производителя, тем выше прибыль», — обратил внимание Лукомец. При том, что урожайность отечественных гибридов, тоже растет, рентабельность сельхозпроизводителей за счет увеличения доли семян российской селекции будет повышаться, считает он.



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