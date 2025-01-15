Мощности переработки масличных в этом году вырастут на 5%

Из-за роста мощностей конкуренция за маслосемена будет ужесточаться Pixabay

Мощности переработки масличных в этом году увеличатся на 5%, до 35 млн т, прогнозирует OleoScope. По данным агентства, сейчас в России реализуется 12 проектов по производству растительных масел: пять новых и семь — в процессе реструктуризации. «Продолжающийся ежегодный рост мирового спроса на растительные масла, жиры и шрот примерно на 4% стимулирует появление в России новых мощностей по переработке маслосемян. На руку переработчикам и задачи, поставленные президентом страны для отечественного АПК по увеличению экспорта переработанной продукции в 1,5 раза к 2030 году», — сообщается на сайте OleoScope. В нем уточняется, что за последние пять лет рост мощностей переработки составил 25%, переработка масличных внутри страны увеличилась на 40%.



Источник «Агроинвестора» на рынке масличных говорит, что из-за расширения мощностей конкуренция за маслосемена будет ужесточаться. «Все видели, что происходило в этом сезоне с подсолнечником: цены на агрокультуру резко выросли, причем не только на фоне ситуации на рынке масла, но и из-за действий самих переработчиков, которые регулярно повышали прайсы в попытке обеспечить необходимый объем сырьевой базы для работы в условиях чуть более ограниченного предложения», — добавляет он. По мнению собеседника «Агроинвестора», количество МЭЗов в России внушительное, конкуренция между игроками местами запредельная — это на руку фермеру, поскольку он практически всегда сможет найти хороший вариант для сбыта своей продукции. Однако, допускает он, темпы ввода в эксплуатацию строящихся предприятий могут замедлиться с учетом макроэкономической ситуации, а количество новых проектов окажется не таким большим, как, например, пять-семь лет назад.



Существенное увеличение объемов производства сырьевой базы — главная задача для отрасли в условиях роста перерабатывающих мощностей и мирового спроса. На данный момент и в краткосрочной перспективе масложировая индустрия страны способна переработать как имеющийся, так и прогнозируемый рост урожая масличных, учитывая ресурсы новых регионах, считает кандидат экономических наук, доцент базовой кафедры управления инновационной и промышленной политикой РЭУ им. Г. В. Плеханова Марина Анохина. Сырьевая база достаточно устойчива, а положительная динамика производства основных масличных в совокупности с растущим мировым спросом на масла выступают драйвером роста мощностей по переработке маслосемян, приводит ее слова OleoScope.



По оценкам Масложирового союза, посевные площади под подсолнечником в текущем сезоне могут превысить 11,5 млн га, что при благоприятных погодных условиях позволит собрать очередной рекордный урожай. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько также ранее говорил, что ожидает продолжения экономического роста в производстве масличных в текущем сезоне, что связано с их высокой доходностью по сравнению с зерновыми, которые в прошлом году показали негативную динамику. По оценкам эксперта, в ближайшие пять лет, с учетом растущих потребностей отрасли и перерабатывающих мощностей, России потребуется дополнительные 2-3 млн га посевных площадей под масличными.



Однако, отмечает Анохина, определенный риск снижения объемов производства маслосемян есть, и он в первую очередь связан с ростом издержек у сельхозпроизводителей. Впрочем, для аграриев привлекательность производства масличных останется достаточно высокой. По мнению руководителя Масложирового союза Михаила Мальцева, развитие производства масличных культур, в частности подсолнечника, будет зависеть от поддержания доходности производителей в условиях увеличения затрат. Об этом он говорил в ходе VI ежегодной стратегической сессии «Российский агроэкспорт», организованной Минсельхозом и федеральным центром «Агроэкспорт». «Рост по сырьевой базе напрямую будет зависеть от поддержания доходности, чтобы ее хватало на развитие и дальнейшее увеличение объемов производства, — отмечал он. — В текущих условиях это два пути: или государственная поддержка, которая должна компенсировать тот разрыв, который мы в нашей отрасли имеем, или предоставление особых условий для АПК на государственном уровне. То есть главный вызов — это поддержание доходности всеми методами».



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