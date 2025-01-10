Доля основных масличных в севообороте увеличится

Урожай масличных в 2025 году ожидается выше, чем в 2024-м ГК «Эфко»

Доля масличных культур в общей посевной площади в России в 2024 году составила 22%, в том числе подсолнечник занял 12,2%, соя — 5,3%, рапс — 3,5%, сравнил аналитический центр компании Ruseed. В 2025-м прогнозируется рост доли основных масличных до 23,5%, при этом доля подсолнечника уменьшится до 12%, сои — вырастет до 5,5%, рапса — до 3,6%.



В 2025 году посевные площади подсолнечника могут сократиться до 9,6 млн га с 9,8 млн га в 2024-м, в том числе в Центральном федеральном округе — на 6-7%, в Южном — на 2-3%, прогнозируют аналитики. Тем не менее, урожай агрокультуры может составить 18,5 млн т против 14,9 млн т в 2024 году, считают они. По итогам прошлого года сбор подсолнечника больше всего увеличился в Алтайском крае (+394 тыс. т), Оренбургской области (+361,2 тыс. т), Татарстане (+137,6 тыс. т), Волгоградской (+87,1 тыс. т) и Самарской областях (+73,5 тыс. т).



Также аналитики ожидают увеличения валового сбора сои до 7,7 млн т, в 2024 году он составил 6,7 млн т. Посевы агрокультуры могут расшириться с 4,3 млн га до 4,4 млн га. При этом в Центральном федеральном округе ожидается сокращение площадей на 4-5%, тогда как на Дальнем Востоке — рост на 10-11%. Среди регионов, увеличивших валовой сбор сои в 2024 году, лидируют Алтайский край (+183,6 тыс. т), Орловская (+88,1 тыс. т) и Тамбовская (+81,9 тыс. т) области, Татарстан (+73,2 тыс. т) и Воронежская область (+69,2 тыс. т), подсчитали аналитики.



Площадь сева рапса, по прогнозу аналитиков Ruseed, увеличится с 2,8 млн га до 3 млн га. В том числе в Центральном федеральном округе ожидается рост посевов на 7-8%, в Сибирском — на 5%. Урожай может составить 5,5 млн т, тогда как в прошедшем году было собрано 4,6 млн т. Наибольшее увеличение валового сбора рапса в 2024 году было в Омской (+156,4 тыс. т) и Новосибирской (+108 тыс. т) областях, Алтайском крае (+85,7 тыс. т), Башкортостане (+84,2 тыс. т) и Орловской области (+63,8 тыс. т).



Среди основных масличных самым рентабельным по итогам сезона, согласно оценке аналитиков Ruseed, будет подсолнечник — рентабельность его производства может превысить 60%. Средняя цена сельхозпроизводителей к концу 2024 года составила 36,2 руб./т, что на 47% выше уровня прошлого года. Средняя цена сои к концу года достигла 35,6 руб./т, что на 1,8% выше уровня 2023-го. Рентабельность агрокультуры в текущем сезоне ожидается на уровне 35%. Средняя цена рапса к концу года составила 32,8 руб./т — на 4% выше, чем в 2023-м. Рентабельность в сезоне оценивается на уровне 30%.



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