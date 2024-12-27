ИКАР: запрет на ввоз ГМО сои может изменить российский рынок

До конца сезона на российский рынок может не поступить около 900 тысяч тонн импортной сои Freepik.com

Постановление правительства, разрешающее импорт ГМО-сои, действует до 1 января 2025 года, и в случае, если его не продлят, ситуация на внутреннем рынке сои и соевого шрота может существенно поменяться, рассказал «Агроинвестору» гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. По его словам, в аналитических балансах традиционно присутствует импортная соя, объемы которой год от года постепенно снижаются, но все равно остаются достаточно значимыми. «В текущем сезоне уже было ввезено порядка 400-450 тыс. т, но в аналитических балансах оставалось еще до 900 тыс. т импорта. Для ввоза остаются какие-то лазейки, типа импорта не-ГМО сои или все еще разрешенных линий ГМО, но, реалистично, по ряду причин они вряд ли будут реализованы», — отмечает Рылько.



В этом случае балансы внутреннего рынка сильно преобразуются, продолжает он. В частности, на европейскую территорию России нужно будет перевезти весьма значимые объемы дальневосточной сои, а это и сложно, и очень дорого. «В настоящее время ничто, как говорится, не предвещает — отечественный рынок перегружен относительно дешевым соевым шротом, но это, скорее всего, временная ситуация. Должен вырасти спрос и на подсолнечный, и на рапсовый шрота», — считает эксперт. С учетом достаточно напряженного баланса по рапсу, вероятно, спрос на масличное сырье до конца сезона будет только увеличиваться, добавил он.



В апреле 2020 года было принято постановление, согласно которому до 1 января 2021 года не требуется государственная регистрация ГМО-продукции (включая импортную), предназначенной для производства кормов для животных (соевые бобы и соевый шрот), безопасность которых ранее была подтверждена Россельхознадзором. За продление упрощенного ввоза выступал Минсельхоз. Ведомство поясняло, что отмена госрегистрации не предполагает возможности бесконтрольных поставок в Россию соевых бобов, содержащих ГМО, но дает право предприятиям ввезти сырье с ГМО-линиями, которые ранее уже были зарегистрированы и прошли многочисленные исследования безопасности. Позже действие постановления правительства неоднократно продлевалось, действие последнего заканчивается 1 января 2025 года.



В июле 2023 года «Ведомости» со ссылкой на свои источники писали, что Минсельхоз может ввести с 2024 года фактический запрет на поставки в Россию ГМО сои и соевого шрота. Запрет планировалось ввести в случае, если урожай сои в 2023/24 сельскохозяйственном году превысит 6 млн т.



По предварительным данным Росстата, в 2024 году валовой сбор подсолнечника составил 16,57 млн т против 17,2 млн т годом ранее (минус 4%), сои — превысил 7 млн т и обновил рекорд. По сравнению с 2023 годом, когда было собрано 6,8 млн т, производство агрокультуры выросло на 3,1%. Рапс также продемонстрировал позитивную динамику, его сбор составил 4,66 млн т против 4,2 млн т годом ранее (плюс 10,9%).



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