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ИКАР: запрет на ввоз ГМО сои может изменить российский рынок

Если действие соответствующего постановления не продлят, вероятно, спрос на масличное сырье будет расти

| Агроинвестор |

До конца сезона на российский рынок может не поступить около 900 тысяч тонн импортной сои
До конца сезона на российский рынок может не поступить около 900 тысяч тонн импортной сои

Постановление правительства, разрешающее импорт ГМО-сои, действует до 1 января 2025 года, и в случае, если его не продлят, ситуация на внутреннем рынке сои и соевого шрота может существенно поменяться, рассказал «» гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка () Дмитрий Рылько. По его словам, в аналитических балансах традиционно присутствует импортная соя, объемы которой год от года постепенно снижаются, но все равно остаются достаточно значимыми. «В текущем сезоне уже было ввезено порядка 400-450 тыс. т, но в аналитических балансах оставалось еще до 900 тыс. т импорта. Для ввоза остаются какие-то лазейки, типа импорта не-ГМО сои или все еще разрешенных линий ГМО, но, реалистично, по ряду причин они вряд ли будут реализованы», — отмечает Рылько. 

В этом случае балансы внутреннего рынка сильно преобразуются, продолжает он. В частности, на европейскую территорию России нужно будет перевезти весьма значимые объемы дальневосточной сои, а это и сложно, и очень дорого. «В настоящее время ничто, как говорится, не предвещает — отечественный рынок перегружен относительно дешевым соевым шротом, но это, скорее всего, временная ситуация. Должен вырасти спрос и на подсолнечный, и на рапсовый шрота», — считает эксперт. С учетом достаточно напряженного баланса по рапсу, вероятно, спрос на масличное сырье до конца сезона будет только увеличиваться, добавил он. 

В апреле 2020 года было принято постановление, согласно которому до 1 января 2021 года не требуется государственная регистрация ГМО-продукции (включая импортную), предназначенной для производства кормов для животных (соевые бобы и соевый шрот), безопасность которых ранее была подтверждена Россельхознадзором. За продление упрощенного ввоза выступал . Ведомство поясняло, что отмена госрегистрации не предполагает возможности бесконтрольных поставок в Россию соевых бобов, содержащих ГМО, но дает право предприятиям ввезти сырье с ГМО-линиями, которые ранее уже были зарегистрированы и прошли многочисленные исследования безопасности. Позже действие постановления правительства неоднократно продлевалось, действие последнего заканчивается 1 января 2025 года. 

В июле 2023 года «Ведомости» со ссылкой на свои источники писали, что может ввести с 2024 года фактический запрет на поставки в Россию ГМО сои и соевого шрота. Запрет планировалось ввести в случае, если урожай сои в 2023/24 сельскохозяйственном году превысит 6 млн т.

По предварительным данным , в 2024 году валовой сбор подсолнечника составил 16,57 млн т против 17,2 млн т годом ранее (минус 4%), сои — превысил 7 млн т и обновил рекорд. По сравнению с 2023 годом, когда было собрано 6,8 млн т, производство агрокультуры выросло на 3,1%. Рапс также продемонстрировал позитивную динамику, его сбор составил 4,66 млн т против 4,2 млн т годом ранее (плюс 10,9%).

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