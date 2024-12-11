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Конференция «Агрохолдинги России — 2024»
Конференция «Агрохолдинги России — 2024»

ИКАР ожидает продолжения экономического роста в производстве масличных в 2025 году

Они показывают высокую доходность по с зерновыми

| Агроинвестор |

Масличные не первый год поддерживают динамику производства всей растениеводческой группы
Масличные не первый год поддерживают динамику производства всей растениеводческой группы

() ожидает продолжения экономического роста в производстве масличных в следующем сезоне, что связано в том числе с их высокой доходностью по сравнению с зерновыми, которые в этом году показывают негативную динамику. Об этом рассказал гендиректор Дмитрий Рылько в ходе конференции «Агроинвестора» «Агрохолдинги России — 2024».

По словам Рылько, в следующем году посевные площади масличных агрокультур могут вырасти до 19 млн га и более (18 млн га в этом сезоне). «Этот 1 млн га — это грандиозная цифра, учитывая все проблемы с севооборотам, семенами», — добавил Рылько. По его словам, в целом с масличными в этом сезоне все «достаточно неплохо», и они, несмотря на гораздо меньшие посевные площади по сравнению с зерновыми, — 18 млн га против 48 млн га — поддерживают динамику производства всей растениеводческой группы. 

Ситуацию с озимыми в этом сезоне Рылько назвал «рекордно неопределенной». «При благоприятных и сверх благоприятных условиях зимой и весной мы можем получить вполне хороший урожай озимой пшеницы, при неблагоприятных — <...> опустимся ниже 80 млн т — это меньше относительно скромного показателя нынешнего года», — отметил Рылько. 

При этом, по его словам, на мировом рынке объемы производства и другие составляющее балансов стали играть относительно меньшую роль со времен ковида, когда ведущие центральные банки «надули ценовой пузырь» на рынках основных сельскохозяйственных товаров. «Цены (мировые) на зерновые остаются на депрессивно-низких уровнях, на масличные — по ряду причин, как раз связанных с мировыми балансами, они вполне приличные», — сказал Рылько.

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