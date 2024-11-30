Нишевые масличные остаются привлекательными для экспорта

Нишевые культуры составляют 11,5% от общего объема площадей масличных в России Pixabay

По данным Масложирового союза России, площади под масличным льном в этом году были выше, чем в прошлом — почти 1,7 млн га против 1,4 млн га соответственно. Однако это не самые большие посевы агрокультуры в последние годы, так, в 2022-м ей было занято чуть более 2 млн га. Сафлором в этом году было засеяно 142 тыс. га против 138 тыс. га в 2023-м. В 2022-м агрокультура занимала 329 тыс. га. А вот площади под рыжиком в последние два года снижаются: если в 2022-м они составляли 60 тыс. га, то в 2023-м и 2024-м — 37 тыс. га и 31 тыс. га соответственно. При этом урожайность агрокультуры в этом году, по данным на начало августа, увеличилась в среднем по России до 5,6 ц/га с 4,9 ц/га в 2023-м, поэтому ее валовой сбор в этом сезоне находится на уровне прошлого — 15 тыс. т. в зачетном весе. Урожайность сафлора в этом году тоже выше прошлогодней — 6,9 ц/га против 6,4 ц/га соответственно. Общий валовой сбор агрокультуры в зачетном весе на начало августа составил 95 тыс. т. А урожайность льна, по данным союза, в этом сезоне осталась фактически на уровне прошлого — 8,8 ц/га. Валовый сбор агрокультуры, по его оценкам на начало августа, составил почти 1,4 млн т против 1,15 млн т на ту же дату годом ранее.



По данным агентства OleoScope, нишевые культуры составляют 11,5% от общего объема площадей масличных в России, а их доля в общем урожае не превышает 5,5%. В текущем сезоне общая площадь посевов льна, сафлора, рыжика и горчицы составила 2,62 млн га, валовый сбор ожидается на уровне не менее 1,8 млн т, объем экспорта — минимум 1,5 млн т.



«Интерес к нишевым культурам можно наблюдать в основном со стороны небольших хозяйств. С увеличением спроса на натуральные и органические продукты многие ищут замену традиционным маслам и ингредиентам, — рассказала «Агроинвестору» аналитик OleoScope Лилия Варыгина. — Масла из нишевых культур часто рассматриваются как более экологичные и безопасные альтернативы. Кроме того, растущий интерес к веганским и экологичным продуктам также способствует их популярности».



В этом году на фоне растущего спроса на лен, площади под ним начали увеличиваться и составили чуть менее 1,7 млн га, продолжает эксперт. В структуре посевных площадей под масличные культуры лен занимает 8% от общего их количества. В текущем сезоне объем переработки льна оценивается в 100 тыс. т, что более чем в два раза превышает показатель прошлого сезона. Экспорт льна в текущем сезоне ожидается на уровне 1,35 млн т. Кроме того, что в России возрождается интерес к нишевым масличным культурам, посевы подо льном растут и из-за его экспортного потенциала. Сейчас наша страна занимает лидирующие позиции в мире по производству и экспорту маслосемян льна как в натуральном, так и в денежном выражении, уточняет Варыгина.



Что касается сафлора, то в России наблюдается сокращение посевных площадей под этой нишевой масличной, продолжает эксперт, хотя это одна из старейших культур, которая может служить аналогом дорогостоящему шафрану и источником масличного сырья. «Линолевая кислота, которой в составе сафлорового масла около 80% на 100 г, относится к незаменимым, т. е. не может синтезироваться в человеческом организме», — отмечает аналитик OleoScope. За последние три сезона, по ее словам, площадь под сафлором уменьшилась с 249 га до 142 га. В общем объеме посевов масличных культур доля агрокультуры составляет 0,8%. В производстве сафлора лидирует Казахстан, за прошлый сезон доходы от продажи сафлора в Республике превысили $27 млн, знает Варыгина. В прошлом сезоне в России урожай сафлора составил 76 тыс. т, что значительно меньше, чем в сезоне-2022/23, когда было собрано 223 тыс. т агрокультуры. На данный момент OleoScope прогнозирует урожай на уровне 95 тыс. т, переработать планируется 20 тыс. т. Экспорт в текущем сезоне прогнозируется в объеме 75 тыс. т.



«Горчица выдерживает засуху и холода, она без проблем растет после зерновых, зернобобовых и пропашных культур», — продолжает Варыгина. За последние три сезона площади, занятые этой культурой, увеличивались во всех регионах, где ее выращивают. Сейчас площадь, отведенная под нее, составляет 2,4% от общих посевов масличных, и достигает 221 га. В прошлом сезоне урожай горчицы составил 315 тыс. т, что составляет 1,1% от общего объема сбора масличных культур. В текущем сезоне ожидается увеличение валового сбора, но точные цифры пока неизвестны. Переработка горчицы в текущем сезоне оценивается в 17-19 тыс. т. По данным OleoScope, в сезоне -2023/24 из России было вывезено 129 тыс. т горчицы. Эксперты прогнозируют увеличение объемов экспорта агрокультуры в этом сезоне, но остерегаются оценок, делится Варыгина.



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