Мощности переработки масличных могут увеличиться еще на 6 млн тонн

Под урожай этого года масличные были посеяны на 18 млн гектаров Pixabay

Мощности переработки масличных могут увеличиться еще на 6 млн т, рассказал гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько на конференции «Свиноводство-2024». Непрерывная инвестиционная активность в сегменте переработки масличных, которая наблюдается до сих пор, является одним из факторов роста интереса к ним со стороны аграриев. По прогнозам ИКАР, совокупный прирост перерабатывающих мощностей потребует дополнительно 4-6 млн т сырья и 2-3 млн га посевов. Хотя, подчеркнул Рылько, сейчас активность инвесторов может снизиться из-за высоких кредитных ставок.



Площади под масличными постоянно расширяются, под урожай этого года ими было занято 18 млн га. «Мы видим, что при прочих равных, подсолнечник, соя и рапс все-таки дают более высокую маржу с гектара, чем три альтернативных зерновых культуры. И это толкает наших аграриев на то, чтобы двигаться в сторону масличных», — пояснил Рылько.



По оценкам ИКАР, урожай подсолнечника в этом году составил 15,8 млн т против 17,4 млн т в 2023-м, рапса — 4,7 млн т против 4,2 млн т, сои — 6,9 млн т против 6,8 млн т, льна — 1,2 млн т, как и годом ранее. В этом сезоне мы могли получить еще один рекорд по производству масличных, более 30 млн т, но он не состоялся, обратил внимание эксперт. «Придавило засухой Юг и Центр, подзалило Восток нашей страны и Западную Сибирь. В результате подсолнечника соберем меньше, чем в прошлом году. Рекордный урожай рапса и сои все же будет, но не такой огромный, как мы думали», — отметил Рылько.



Цены на шрот на мировом рынке достаточно давно падают, что является позитивом для животноводов, в том числе, российских. С учетом рекордных урожаев сои и рапса, а также неплохого урожая подсолнечника, шрота в стране будет достаточно много. «В России сохраняется высокая корреляция цен с мировыми на соевый шрот», — отметил Рылько. Однако, обратил внимание он, важно понимать, что качество сои, выращенной в Центре, опять «шалит». Соответственно, цены на сою разделились на несколько сегментов в зависимости от уровня протеина.



Рылько напомнил, что с июня фактически действует запрет на экспорт всех масличных и продуктов их переработки в ЕС. «По соевому маслу и шроту это бьет слабо. По подсолнечному шроту — довольно заметно, потому что около четверти его уходило в Европу, а теперь этого не будет, придется перестраивать рыночные каналы. Но серьезнее всего страдают производители рапсового шрота, поскольку значимая доля, которая шла на экспорт, уходила в Евросоюз. Высвободившийся объем может быть вывезен в Китай. Но китайские цены серьезно просели», — рассказал Рылько. Поэтому рапсовый шрот на нашем рынке может стоить относительно дешево до конца сезона, и эксперт рекомендовал животноводам обратить на него внимание.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

