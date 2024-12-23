Погодные условия не позволяют убрать масличные со всех посевных площадей

В целом урожайность масличных в этом году ниже, чем в 2023-м, но посевные площади — выше flickr.com

В этом году отложенная уборка и потери масличных есть — их невозможно избежать. Об этом «Агроинвестору» сообщил гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. По его словам, в целом урожайность масличных в этом году ниже, чем в 2023-м, но посевные площади — выше. ИКАР оценивает сбор подсолнечника в этом сезоне в 15,9 млн т (в 2023/24 — 17,25 млн т), сои — 7 млн т (6,8 млн т), рапса — 4,7 млн т (4,2 млн т).



Источник «Агроинвестора» на рынке масличных говорит, что уборка почти завершена, но поля с подсолнечником остались: в основном в Поволжье и Сибири, немного на Юге. По его словам, урожайность подсолнечника в этом году не сильно порадовала аграриев в центральных и южных регионах, но неплохие показатели по ПФО и СФО немного выровняли картину. «Поэтому, кстати, мы и видели в первые месяцы сезона ситуацию, когда наметился обильный вывоз этой культуры в южном направлении, поскольку возник локальный дефицит по ЮФО и ЦФО», — отмечает источник «Агроинвестора». По сое и рапсу рекордные результаты, но и не без локальных проблем с качеством сырья, однако в целом все оптимально, знает он.



Собеседник «Агроинвестора» также обращает внимание на то, что все ждали резкого падения урожая подсолнечника, но итог оказался относительно благоприятным: по валовому сбору есть снижение, но изначально мало кто ожидал, что урожай составит 16 млн т. При этом цены как на масло, так и на подсолнечник росли как раз на фоне ощущения дефицита. «Сейчас в ход пошла пошлина, цены покатились назад, продаж не очень много, в том числе из-за предпраздничных дней», — добавляет он.



Минсельхоз ранее прогнозировал, что урожай масличных в этом году составит около 28 млн т, в том числе соя и рапс приблизятся к рекордным значениям — 7 млн т и 4,6 млн т соответственно. Аналитический центр компании Ruseed накануне сообщал, что по состоянию на 19 декабря аграрии убрали 96,8% от запланированных 10,94 млн га подсолнечника, обмолочено 10,58 млн га. В 11 регионах работы выполнены на 100%, в том числе в Воронежской, Липецкой и Челябинской областях, в Крыму, Северной Осетии, Чеченской Республике и Хакасии. В регионах-лидерах по посевной площади уборка в среднем завершена на 97-100%. В Саратовской и Оренбургской областях убрано 99,2% и 96,3% площадей соответственно. В Краснодарском крае обмолочено 97,8% площади, в Ростовской области — 96,4%.



Средняя урожайность подсолнечника по России в этом году составила 16,9 ц/га, что на 1 ц/га ниже, чем в 2023-м. В отдельных регионах зафиксирован рост показателя. Так, в Татарстане урожайность повысилась до 24,1 ц/га, что на 7,3 ц/га больше, чем в 2023 году. В Омской области урожайность составила 17,5 ц/га — это на 6,7 ц/га выше, чем годом ранее, сравнил Ruseed.



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