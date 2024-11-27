Минсельхоз предлагает изменить методику расчета экспортной пошлины на масло

Сокращение периода мониторинга цены ускорит охлаждение перегретого рынка М. Стулов

Минсельхоз предлагает изменить период мониторинга цены для расчета экспортной пошлины на подсолнечное масло на месяц даты расчета вместо предыдущего месяца, как это делается сейчас, пишет Reuters. В связи с неоперативным изменением ставки вывозной таможенной пошлины изменение конъюнктуры на внешних рынках привело к росту цен на подсолнечное масло и подсолнечник на российском рынке, отметило ведомство.



Сейчас порядок определения экспортных пошлин на масло и шрот подразумевает использования ценового индекса Московской биржи за предыдущий месяц. Однако на растущем с начала сезона рынке это привело к запаздыванию повышения экспортной пошлины на масло почти на два месяца, что снизило ее эффективность по сдерживанию роста цен на внутреннем рынке, отметил исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев, слова которого приводит OleoScope. По его словам, предложение Минсельхоза позволит сократить временной разрыв в два раза, что ускорит охлаждение перегретого рынка.



Поскольку маслосемена закупаются за 1,5-2 месяца до отгрузки подсолнечного масла потребителям, союз прогнозирует существенное снижение внутренних цен на подсолнечник и масло уже в декабре. «При этом фактор растущего курса, на фоне падения экспортных цен, не сможет значительно поддержать цены на внутреннем рынке, поскольку с ростом курса будет расти и пошлина, — отметил Мальцев. — В итоге закупочные цены на подсолнечник CPT МЭЗ в ЮФО — ближайшем к портам регионе, будут стремиться к уровню 37 тыс. руб. за тонну семечки без НДС». Корректировка цен на подсолнечник также позитивно скажется на объеме предложения сырья на рынке, что позволит более равномерно загрузить перерабатывающие мощности.



Как ранее писал «Агроинвестор», пошлина на экспорт подсолнечного масла в декабре составит 9195,8 руб. за тонну против 2891,1 руб. за тонну в ноябре. До ноября в течение 17 месяцев ставка была нулевой. Пошлина на вывоз подсолнечного шрота вырастет с 3422,4 руб. до 3788,4 руб. за тонну. Индикативные цены, исходя из которых были рассчитаны пошлины, составили $954,7 за тонну масла ($897/т месяц назад) и $212,5 за тонну шрота ($215/т).



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