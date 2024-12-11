Подсолнечное масло стало самым подорожавшим российским сырьевым товаром за этот год

В следующем году возможности для роста инвестиций в АПК будут ограничены Е.Егоров

В этом году подсолнечное масло стало самым подорожавшим российским сырьевым продуктов. Об этом в ходе конференции «Агроинвестора» «Агрохолдинги России — 2024» сообщила вице-президент, руководитель аналитического департамента Газпромбанка Дарья Снитко. «Из всего набора российского сырья (крупных групп, которые экспортируются хотя бы на $4-5 млрд) за текущий год больше всего подорожало подсолнечное масло», — сказала Снитко. С января прибавка в цене составила 41%, и даже золото подорожало меньше — на 31%. В целом, по ее словам, ситуация со спросом и предложением на российские товары начала улучшаться. «Цены на большинство товаров, которые мы экспортируем, растут, а дисконты, если они были, уходят в прошлое: сегодня Россия не обязана предоставлять какие-то большие скидки покупателям», — отметила Снитко.



Однако следующий год несет в себе ряд рисков, связанных с мировой экономикой. Так, тарифная политика избранного президента США Дональда Трампа несет много угроз для стран, которые не «хотят использовать доллар». По словам Снитко, в процесс обострения торговых противоречий между КНР и США вовлекаются многие государства, в том числе Канада и Мексика. Например, если Канада потеряет импортера в лице США, то выйдет на мировой рынок со многими видами продукции, где России нужно будет с ней конкурировать. Однако на данный момент крупнейшие поставщики аграрной продукции и не аграрных сырьевых товаров перераспределяются. «Мы видим определенный тренд, что крупные экспортеры — США, Канада, Европейский союз — на рынке свинины будут терять позиции ввиду разных причин. Для США это связано больше с тарифной политикой, для ЕС — снижение конкурентоспособности из-за роста себестоимости», — сказала эксперт, добавив, что это открывает определенное окно возможностей для российского бизнеса.



Кроме того, продолжает Снитко, сейчас весь мир живет в условиях высоких процентных ставок, и инвестировать в производство становится тяжело не только России. В связи с этим рост мировой экономики замедляется. В России, по ее словам, в течение еще порядка 12 месяцев ключевая ставка будет выше 20%, что накладывает ограничения на рост инвестиций, в том числе в АПК. Единственным источником остается привлечение собственных средств. Поэтому 2025 год будет тяжелым, возможна небольшая рецессия в экономике, несмотря на то, что сохраняются секторы с активным ростом.



На Китай приходится треть от торгового оборота России. Расчеты, в основном, проводятся в национальных валютах.

Говоря о курсе валют Снитко отметила, что курс рубля формируется преимущественно благодаря торговому балансу — объемам экспорта и импорта. На них влияют, в основном, цены. «Если отбросить все политические факторы, санкционную тематику, которые в последнее время влияют на ликвидность на денежных рынках, то мы увидим, что на самом деле цены всех сырьевых товаров, которые Россия экспортирует, очень хорошо коррелируют с курсом рубля», — отмечает Снитко. Так, продолжает она, из этого индекса следует, что рубль должен укрепиться, и вчерашний биржевой курс в 99 руб. за $1 — это показатель, приближенный к справедливому значению, если сравнивать с тем, что было несколько недель назад.



На сегодняшний день самой главной проблемой в российской экономике является демографический фактор, уверена Снитко. Численность населения убывает и продолжит сокращаться: рождаемость ниже смертности, и баланс трудовых ресурсов находится в таком состоянии, что и официальная, и фактическая безработица меньше 3%. Именно это, по ее словам, разгоняет инфляцию и расходы предприятий на ФОТ, что сильно снижает прибыльность. Этот тренд продолжится и в 2025 году. В целом, продолжает эксперт, конкуренция зарплат приводит к росту доходов, и это положительно для АПК, но является одним из инфляционных факторов, который определяет траекторию денежно-кредитной политики ЦБ и будет формировать всю фактуру развития российской экономики.



Также в ходе своего доклада Снитко сообщила, что с 2025 года повышенные расходы федерального бюджета будут финансироваться в основном за счет роста налогов. «Даже при повышении налога на прибыль, если сама прибыль сильно упадет, то, конечно, сформировать бюджет в тех рамках, в которых планирует правительство, будет тяжелее, и ресурсов для поддержки агроотрасль будет получать меньше, чем хотелось бы», — считает Снитко.



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