Цены на подсолнечник в портах снизились впервые с конца августа

Аналитики ожидают дальнейшего снижения цен на подсолнечник Pixabay

Цены на подсолнечник в российских портах на прошлой неделе снизились на 550 руб., до 40625 руб./т, сообщил аналитический центр «СовЭкон», отметив, что это первое снижение котировок с конца августа. Рынок подсолнечника развернулся на фоне уменьшения экспортных цен на масло и сокращения спроса со стороны переработчиков. Экспортные котировки подсолнечного масла на прошлой неделе опустились на $5, до $1110/т FOB. Аналитики центра считают, что цены на масло прошли свой пик и продолжат снижаться на фоне ослабления цен на другие растительные масла. Так, за неделю, закончившуюся 28 ноября, экспортные котировки соевого масла уменьшились на $13, до $1145/т FOB.



Вероятно, сокращение урожая подсолнечника в регионах Черного моря уже достаточно отражено в ценах. На этом фоне спрос со стороны переработчиков в последнее время стал снижаться, отмечает «СовЭкон». При этом ослабление рубля частично сдерживало падение котировок: в прошлую пятницу Центробанк установил курс на уровне 109,6 руб. за $1 — на 9% выше, чем неделей ранее.



В условиях ожидаемого ослабления цен на подсолнечное масло предложенное Минсельхозом изменение расчета экспортной пошлины на него с февраля 2025 года может привести к снижению экспортных пошлин, допускают аналитики. Сейчас при расчете используется индекс цен предыдущего месяца, предполагается, что теперь будут учитываться индекс цен текущего месяца. В связи с неоперативным изменением ставки вывозной таможенной пошлины изменение конъюнктуры на внешних рынках привело к росту цен на подсолнечное масло и подсолнечник на российском рынке, ранее поясняло ведомство.



Цены на подсолнечник продолжат уменьшаться, поддержку им будут оказывать слабый рубль и относительно высокие котировки масла, считают аналитики. «При относительно серьезном падении цен мы ожидаем оживления спроса со стороны переработчиков, озабоченных загрузкой мощностей в последующие месяцы», — говорится в сообщении «СовЭкона».



Масложировой союз ранее прогнозировал, что внутренние цены на подсолнечник и масло существенно уменьшатся уже в декабре. «Закупочные цены на подсолнечник CPT МЭЗ в ЮФО — ближайшем к портам регионе, будут стремиться к уровню 37 тыс. руб. за тонну без НДС», — оценивал глава союза Михаил Мальцев. Корректировка цен на подсолнечник также позитивно скажется на объеме предложения сырья на рынке, что позволит более равномерно загрузить перерабатывающие мощности, считает он.



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