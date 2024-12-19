РЗС обратился к президенту с просьбой проверить эффективность ограничения импорта семян

Снижение доли востребованных импортных семян уже отразилось на урожайности, объемах производства, ценах Pixabay

Российский зерновой союз (РЗС) обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой дать поручение контрольному и экспертному управлениям провести объективный анализ эффективности мер по ограничению ввоза критически необходимых агропрому семян зарубежной селекции. «В следующем году последствия ужесточения ограничений на ввоз востребованных рынком семян могут быть еще более тяжелыми, чем в этом году, т.к. высокопродуктивных зарубежных семян, ввезенных до установления квотирования, на сев в 2025 году уже не осталось», — говорится в письме РЗС (есть в распоряжении «Агроинвестора»).



В своем обращении союз указывает, что в отчетах о динамике импортозамещения учитывается лишь рост объемов произведенных в России семян, а не их качество и востребованность. Отсутствие спроса объясняется недостаточным маркетингом и менталитетом аграриев, «подсевших» на зарубежный семенной материал и технологии. При этом снижение доли востребованных импортных семян уже отразилось на урожайности, объемах производства, ценах и др., считает союз. Погодные условия этого года также, безусловно, сыграли существенную роль, но потери могли быть существенно меньше, так как продуктивность зарубежных семян обеспечивается в том числе их устойчивостью к абиотическим факторам. Сейчас доля плохих и невзошедших посевов озимых достигла 38% (7,2 млн га). Только 31% посевов находится в хорошем состоянии перед входом в зиму, что является минимальным показателем за последние 23 года, подчеркивает союз.



По данным Национального семенного альянса (HCA), доля семян кукурузы отечественной селекции в 2024 году составляет 52% (в 2023-м — 50%), подсолнечника — 43% (30%), сахарной свеклы — 8% (3%).



Между тем, Минсельхоз заявляет о готовности к уменьшению (вплоть до обнуления) в 2025 году квот на ввоз семян ряда культур. Ведомство аргументирует эту позицию неполным использовании квот 2024 года, что говорит о незаинтересованности аграриев в использовании зарубежных семян. Однако 70% разрешенных к ввозу объемов семян Минсельхоз распределил между никогда ранее не работавшими на рынке семян компаниями, которые смогли перепродать добросовестным участникам рынка не более 20%, выделенных этим компаниям квот, что привело, по оценке самого Минсельхоза, к недопоставке на российский рынок примерно половины разрешенных к ввозу семян.



«Отрасль неоднократно обращалась к Минсельхозу с предложением срочно перераспределить невыбранный неизвестными рынку компаниями объем квот между реальными операторами рынка и таким образом демпфировать дефицит востребованных семян к озимому севу в текущем году и к яровому в следующем. Однако данные обращения отрасли остались без ответа со стороны Минсельхоза», — говорится в письме РЗС. При этом стремление значительно превысить ежегодные плановые значения достижения самообеспечения семенами отечественной селекции не соответствует реальным возможностям российской селекции и семеноводства.



В то же время в HCA отмечают: на примере ситуации с соотношением товарных посевов кукурузы, засеянных отечественными и иностранными семенами, имевшиеся опасения по снижению валовых сборов фактически опровергаются результатами текущего года: 11,9 млн т против 16,6 млн т в 2023-м (урожайность сократилась с 69,3 ц/га до 32,5 ц/га). «Мы действительно наблюдаем в 2024 году снижение урожайности и валового сбора по сравнению с предыдущим годом, но это связано с экстремальными погодными условиями (впервые за весь период наблюдений) на большей части территории РФ, где она возделывалась», — говорится в сообщении союза (есть в распоряжении «Агроинвестора»). Квотирование ввоза является эффективной мерой, позволяющей на первоначальном этапе создать равные конкурентные условия для сравнительно молодых отечественных компаний, позволяющие им успешно противостоять транснациональным гигантам, уверены в HCA.



Независимый эксперт агрорынка Александр Корбут говорит, что у него нет сомнений: импортозамещение по сменам необходимо. Однако они должны быть как минимум не хуже импортных. Сейчас в России есть и семена, и разработки, но для того, чтобы эти разработки «пошли в поле» требуется время: агрономы должны выработать технологию для их использования и максимального раскрытия потенциала, и в этот период ограничивать импорт нерационально. Еще один вопрос квотирования — конкуренция. По мнению эксперта, ограничения могут поставить отечественных семеноводов в монопольную позицию, в результате чего качество — занижается, а цена — завышается. «В этом отношении, с моей точки зрения, нужно жесткое регулирование государства и контроль за отечественными семеноводами, чтобы соотношение цена/качество было конкурентноспособным», — прокомментировал Корбут «Агроинвестору». По его мнению, единственный способ доказать качество российских семян и отечественным, и иностранным аграриям — это развивать экспорт, о чем недавно говорил Минсельхоз. Но только качество и для внутреннего, и для экспортного рынков должно быть одинаковым, заключил Корбут.



Ранее «Агроинвестор» писал, что Минсельхоз предварительно определил размеры квот на ввоз семян сельскохозяйственных растений из недружественных стран на следующий год. Так, для семенного картофеля квота составит 12 тыс. т, рапса — 2 тыс. т, гибридов сахарной свеклы — 2,7 тыс. т (2 тыс. т в первом полугодии, 0,7 тыс. — во втором). Министр сельского хозяйства Оксана Лут тогда также уточняла, что по подсолнечнику планируется оставить объемы ввоза высокоолеиновых гибридов, по семенам кукурузы — только восковидную, также в планах сохранить поставки семенного пивоваренного ячменя. Общая квота на 2024 год составляет 33,1 тыс. т. В частности, квота на импорт семян картофеля установлена в размере 16 тыс. т, ячменя — 0,6 тыс. т, кукурузы — 5 тыс. т, в том числе восковидной — 0,6 тыс. т, рапса (гибриды) — 2 тыс. т, подсолнечника (гибриды) — 7,5 тыс. т, сахарной свеклы (гибриды) — 2 тыс. т. На пшеницу, рожь, сою квота нулевая.



Но если отечественная селекция пшеницы находится на достойном уровне (поэтому зарубежный семенной материал этой культуры аграриями, как правило, не используется), то с семенами других культур ситуация не столь радужная. В ГАП «Ресурс» ранее отмечали, что их компании для подбора гибридов подсолнечника и гороха понадобится еще пара лет, чтобы найти подходящие варианты для регионов, где находятся пахотные земли компании. В то же время гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко говорил, что к 2024 году компания полностью перешла на отечественные семена сахарной свеклы, кондитерского подсолнечника, нута, льна, горчицы, ярового ячменя и люцерны. Особенно остро импортозависимость ощущается в овощеводстве как открытого, так и закрытого грунта. В «Дмитровских овощах» овощи открытого грунта («борщевой набор») занимают почти 1 тыс. га, и при этом на долю сортов российской селекции приходится лишь 6-7%. По словам президента компании Сергея Филиппова, отечественных гибридов овощей, не входящих в «борщевой набор», практически нет. По мнению гендиректора компании «Технологии Роста» Тамары Решетниковой, импортозависимость — основной риск для производителей овощей, и самым критическим фактором остается глобальная зависимость от ввоза семян. Так, 90-95% семян для современных теплиц четвертого-пятого поколений с досвечиванием — зарубежная селекция.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

