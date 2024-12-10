Минсельхоз предварительно определил размер квот на импорт семян в 2025 году

В этом году квоты на импорт семян из недружественных стран не выбраны полностью ни по одной позиции Pixabay

Минсельхоз предварительно определил размеры квот на ввоз семян сельскохозяйственных растений из недружественных стран на следующий год. Так, для семенного картофеля квота составит 12 тыс. т, рапса — 2 тыс. т, гибридов сахарной свеклы — 2,7 тыс. т (2 тыс. т в первом полугодии, 0,7 тыс. — во втором). Об этом сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут в рамках цикла «Встречи на Ильинке» в Торгово-Промышленной плате, ее слова пприводит Telegram-канал Российского зернового союза (РЗС). Министр также добавила, что по подсолнечнику планируется оставить объемы ввоза высокоолеиновых гибридов, по семенам кукурузы — только восковидную, также в планах оставить поставки семенного пивоваренного ячменя. Объемы импорта этих семян, как пишет РЗС, в ходе встречи не уточнялись. Постановление правительства с размером квот должно выйти до конца 2024 года.



При этом квота на семена сахарной свеклы в этом году выбрана на 90%, на кукурузу — на 60%, по остальным культурам квоты на ввоз из недружественных стран также не выбраны, отметила в ходе встречи Лут. Накануне «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза сообщал, что в 2024 году значительно растет применение российских семян, в том числе подсолнечника и сои. Увеличивается и использование отечественных семян сахарной свеклы, которые раньше почти полностью импортировали. Ранее Лут прогнозировала, что в этом году доля семян сахарной свеклы отечественной селекции должна достигнуть 8%, прежде она была ниже 2%.



Правительство в 2023 году утвердило перечень семян сельхозкультур, в отношении которых могут вводиться количественные ограничения на ввоз из недружественных стран. Общая квота на этот год составляет 33,1 тыс. т. В частности, квота на импорт семян картофеля установлена в размере 16 тыс. т, ячменя — 0,6 тыс. т, кукурузы — 5 тыс. т, в том числе восковидной — 0,6 тыс. т, рапса (гибриды) — 2 тыс. т, подсолнечника (гибриды) — 7,5 тыс. т, сахарной свеклы (гибриды) — 2 тыс. т. На пшеницу, рожь, сою квота нулевая.



Картофельный союз в целом устраивает размер квоты, несмотря на ее снижение по сравнению с прошлым годом на 4 тыс. т, говорит исполнительный директор отраслевого объединения Алексей Красильников. По его словам, до 2024 года Россия ежегодно импортировала 11-13 тыс. т элитного посадочного материала из ЕС, лидерами по поставкам были Нидерланды и Германия — страны в совокупности экспортировали в Россию около 10 тыс. т. Но осенью 2023 года Россельхознадзор запретил ввозить саженцы и семена сельскохозяйственных растений из Нидерландов. «Кроме того, Минсельхозом в прошлом году было принято решение в части квотирования. Был проведен конкурс, и по его итогам мы видим, что к нам было поставлено порядка 290 т картофеля из Германии и порядка 500 т из Белоруссии. В этой связи у участников рынка есть определенные опасения на среднесрочную перспективу с точки зрения обеспечения как семенным качественным материалом, так и сырьем для переработки на чипсы и картофель фри», — прокомментировал «Агроинвестору» Красильников.



По его словам, весной следующего года ряд традиционных импортеров примут участие в этом конкурсе, но они столкнуться с удорожанием логистики и сложностями при оплате семян. Более того, продолжает Красильников, еще одна проблема заключается в том, что с сентября этого года появилось дополнительное условие для импорта: теперь требуется аккредитация и аудит зарубежных лабораторий Россельхознадзором. Одна из немецких лабораторий недавно прошла аудит, но, по словам Красильникова, она не имеет права оформлять документы по картофелю — по этой агрокультуре фитосанитарные сертификаты выдаются только государственными лабораториями, которые на данный момент не обращались в Россельхознадзор с соответствующим предложением. «Поэтому по Германии на будущий сезон у нас тоже есть вопросы», — говорит Красильников, добавляя, что переговоры по линии атташе все же проходят. По его словам, сейчас сохраняется канал поставок из Франции, но страна не может в полной мере удовлетворить запросы переработчиков.



При этом в России продолжает работать подпрограмма ФНТП «Развитие селекции и семеноводства картофеля», но несколько дней назад Минсельхоз предложил внести в нее изменения, касающиеся увеличения доли семян отечественной селекции. В частности, в документе от декабря 2022-го указывается, что доля семян картофеля отечественной селекции, используемых в организованном секторе, к 2030 году должна поэтапно вырасти до 50%. Сейчас предлагается снизить этот показатель до 35%. «На наш взгляд, это разумное предложение, потому что на текущий момент порядка 90% наших полей — это картофель зарубежной селекции, прежде всего — европейской», — заключил Красильников.



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