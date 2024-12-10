Минсельхоз предварительно определил размер квот на импорт семян в 2025 году

Минсельхоз предварительно определил размеры квот на ввоз семян сельскохозяйственных растений из недружественных стран на следующий год. Так, для семенного картофеля квота составит 12 тыс. т, рапса — 2 тыс. т, гибридов сахарной свеклы — 2,7 тыс. т (2 тыс. т в первом полугодии, 0,7 тыс. — во втором). Об этом сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут в рамках цикла «Встречи на Ильинке» в Торгово-Промышленной плате, ее слова пприводит Telegram-канал Российского зернового союза (РЗС). Министр также добавила, что по подсолнечнику планируется оставить объемы ввоза высокоолеиновых гибридов, по семенам кукурузы — только восковидную, также в планах оставить поставки семенного пивоваренного ячменя. Объемы импорта этих семян, как пишет РЗС, в ходе встречи не уточнялись. Постановление правительства с размером квот должно выйти до конца 2024 года.
При этом квота на семена сахарной свеклы в этом году выбрана на 90%, на кукурузу — на 60%, по остальным культурам квоты на ввоз из недружественных стран также не выбраны, отметила в ходе встречи Лут. Накануне «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза сообщал, что в 2024 году значительно растет применение российских семян, в том числе подсолнечника и сои. Увеличивается и использование отечественных семян сахарной свеклы, которые раньше почти полностью импортировали. Ранее Лут прогнозировала, что в этом году доля семян сахарной свеклы отечественной селекции должна достигнуть 8%, прежде она была ниже 2%.
Правительство в 2023 году утвердило перечень семян сельхозкультур, в отношении которых могут вводиться количественные ограничения на ввоз из недружественных стран. Общая квота на этот год составляет 33,1 тыс. т. В частности, квота на импорт семян картофеля установлена в размере 16 тыс. т, ячменя — 0,6 тыс. т, кукурузы — 5 тыс. т, в том числе восковидной — 0,6 тыс. т, рапса (гибриды) — 2 тыс. т, подсолнечника (гибриды) — 7,5 тыс. т, сахарной свеклы (гибриды) — 2 тыс. т. На пшеницу, рожь, сою квота нулевая.
Картофельный союз в целом устраивает размер квоты, несмотря на ее снижение по сравнению с прошлым годом на 4 тыс. т, говорит исполнительный директор отраслевого объединения Алексей Красильников. По его словам, до 2024 года Россия ежегодно импортировала 11-13 тыс. т элитного посадочного материала из ЕС, лидерами по поставкам были Нидерланды и Германия — страны в совокупности экспортировали в Россию около 10 тыс. т. Но осенью 2023 года Россельхознадзор запретил ввозить саженцы и семена сельскохозяйственных растений из Нидерландов. «Кроме того, Минсельхозом в прошлом году было принято решение в части квотирования. Был проведен конкурс, и по его итогам мы видим, что к нам было поставлено порядка 290 т картофеля из Германии и порядка 500 т из Белоруссии. В этой связи у участников рынка есть определенные опасения на среднесрочную перспективу с точки зрения обеспечения как семенным качественным материалом, так и сырьем для переработки на чипсы и картофель фри», — прокомментировал «Агроинвестору» Красильников.
По его словам, весной следующего года ряд традиционных импортеров примут участие в этом конкурсе, но они столкнуться с удорожанием логистики и сложностями при оплате семян. Более того, продолжает Красильников, еще одна проблема заключается в том, что с сентября этого года появилось дополнительное условие для импорта: теперь требуется аккредитация и аудит зарубежных лабораторий Россельхознадзором. Одна из немецких лабораторий недавно прошла аудит, но, по словам Красильникова, она не имеет права оформлять документы по картофелю — по этой агрокультуре фитосанитарные сертификаты выдаются только государственными лабораториями, которые на данный момент не обращались в Россельхознадзор с соответствующим предложением. «Поэтому по Германии на будущий сезон у нас тоже есть вопросы», — говорит Красильников, добавляя, что переговоры по линии атташе все же проходят. По его словам, сейчас сохраняется канал поставок из Франции, но страна не может в полной мере удовлетворить запросы переработчиков.
При этом в России продолжает работать подпрограмма ФНТП «Развитие селекции и семеноводства картофеля», но несколько дней назад Минсельхоз предложил внести в нее изменения, касающиеся увеличения доли семян отечественной селекции. В частности, в документе от декабря 2022-го указывается, что доля семян картофеля отечественной селекции, используемых в организованном секторе, к 2030 году должна поэтапно вырасти до 50%. Сейчас предлагается снизить этот показатель до 35%. «На наш взгляд, это разумное предложение, потому что на текущий момент порядка 90% наших полей — это картофель зарубежной селекции, прежде всего — европейской», — заключил Красильников.
Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!