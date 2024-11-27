«Руспродсоюз»: средняя наценка на картофель в торговых сетях превышает 100%

Цены производителей выросли в 2-2,5 раза по сравнению с 2023-м из-за снижения урожая Pixabay

Средний размер наценки на картофель в торговых сетях превышает 100%, сообщил ТАСС зампред правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов. При этом, по данным ассоциации, оптовые цены на картофель (немытый, неупакованный) с начала 2024 года выросли в 2,6 раза и сейчас составляют 26,1 руб./кг, в то время как розничные цены повысились в 1,8 раза — до 52,5 руб./кг (включая импортный картофель). «Между оптовой ценой и ценой на полке существуют дополнительные звенья товаропроводящей цепи, которые занимаются мойкой, фасовкой продукции и т. п. », — добавил Леонов. По его словам, причин для роста цен несколько: рекордный урожай и низкая база прошлого года, когда отпускные цены производителей фактически совпадали с себестоимостью на фоне удорожания кредитов, повышения стоимости ГСМ, логистики, рабочей силы, закупки и обслуживания спецтехники.



В то же время Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) сообщает, что информация о стопроцентной наценке на картофель в торговых сетях недостоверна. Так, самые массовые и востребованные позиции весового картофеля, занимающие более 63% в обороте категории в торговых сетях, в октябре и ноябре реализуются сетями-членами АКОРТ вообще без наценки, по розничным ценам ниже закупочных. Второй по объему продаж вид картофеля — фасованный по 1 кг (доля 30%) — с наценкой 11%. Даже с учетом наценки на премиальные позиции мытого картофеля в крафтовой упаковке общая средняя наценка торговых сетей-членов АКОРТ в категории находится на уровне 22%, отмечает ассоциация. Пресс-служба отраслевого объединения подчеркивает, что сложившийся уровень цен на картофель у производителей и поставщиков обусловлен объективными причинами.



Зампред комитета Госдумы по безопасности от «Единой России» Анатолий Выборный ранее обратился в Генпрокуратуру и Федеральную антимонопольную службу с просьбой проверить обоснованность ценообразования картофеля в торговых сетях. «В мой адрес обращаются избиратели, которые не понимают причин резкого подорожания картофеля. По официальным данным Росстата, с начала года цена на этот овощ выросла на 74%. При этом в РФ сегодня нет ни его дефицита, ни ажиотажного спроса на него. Почему же такие накрутки в рознице? Если в опте картофель стоит от 10 руб., то в магазинах цена в четыре-пять раз выше», — пояснил депутат (цитата по «Известиям»). По его словам, в некоторых магазинах картофель продается уже от 85 руб./кг и дороже, притом что этот товар отнесен к группе социально значимых, при этом в прошлом году торговые сети обязались держать наценку на такие товары в районе 5%.



Исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников говорит, что цены сельхозпроизводителей на картофель сейчас в 2-2,5 раза выше, чем в прошлом году. Это объясняется рекордным урожаем и перепроизводством 2023-го — 8,6 млн т в организованном секторе (прогноз на этот сезон — 7,2-7,3 млн т). В результате цены производителей практически до середины мая этого года держались на уровне 11-13 руб./кг. Кроме того, на фоне переизбытка картофеля и рекордного урожая прошлого года, а также убыточности сезона, ряд сельхозпроизводителей сократили площади под культурой в общей сложности на 20 тыс. га или примерно 500 тыс. т картофеля при средней урожайности 25 ц/га.



Но на снижение производства повлияло не только сокращение площадей, продолжает Красильников. Так, в этом сезоне во многих регионах, особенно ресурсных по картофелю (Брянская, Тульская, Нижегородская и Московская области) отмечались аномальные погодные условия: из-за засухи сельхозпроизводители были вынуждены использовать полив, что влечет за собой дополнительные затраты. Тем не менее, Брянская область по сравнению с прошлым годом показывает снижение производства по сравнению с прошлым годом примерно на 350 тыс. т, Тульская, Нижегородская, Московская — по 110 тыс. т. Кроме того, обращает внимание Красильников, производители отмечают рост затрат на оплату труда, а также удорожание семян, средств защиты растений и др.



Сегодня уровень оптово-отпускной цены составляет 25-26 руб./кг, следует из мониторинга Картофельного союза, средняя розничная цена, по данным Росстата, — 50 руб./кг, то есть в месяц расходы на картофель составляют 250 руб. (при потреблении на душу населения около 5 кг). «На наш взгляд, это доступно для основной массы россиян», — добавляет Красильников. По его словам, урожай текущего сезона схож со сборами за сельхозгод 2021/22, и цены производителей также находятся в одном «коридоре». «Текущие цены достаточно благоприятны для производителей. Они позволяют им обеспечить необходимый уровень рентабельности и будут стимулировать в перспективе не сокращать площади, а либо стабилизировать на нынешнем уровне, либо наращивать», — прокомментировал Красильников «Агроинвестору». Это особенно важно в условиях снижения производства в хозяйствах населения, заключил он.



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