Для работы МЭЗов с минимальной маржинальностью нужно снижение цен на подсолнечник flickr.com

Переработка подсолнечника становится невыгодной с учетом мировой конъюнктуры на масла и размера февральской пошлины при текущих закупочных ценах на «семечку». Для работы заводов с минимальной положительной маржинальностью необходимо снижение цен на сырье, но аграрии продолжают их держать и накапливать запасы, что может стать причиной перехода МЭЗов на сою и рапс, а также привести в дальнейшем к существенному падению цен на «семечку», пишет «Интерфакс» со ссылкой на аналитиков OleoScope.



«На рынке наблюдается накопление запасов подсолнечника и отложенного предложения из-за завышения цен сельхозпроизводителями. Учитывая, что большинство российских перерабатывающих мощностей мультимодальные и общий урожай масличных в России в 2024 году снова рекордный, маслоэкстракционные заводы на фоне отрицательной экономики переработки подсолнечника вынуждены будут переключаться на сою и рапс», — считают аналитики OlepScope (цитата по «Интерфаксу»). Они также добавляют, что аналогичный сценарий уже реализуется на Украине, где цены на подсолнечник стремительно падают.



По данным агентсва, на прошлой неделе цены на подсолнечник продолжили рост, прибавив 0,2-1,2 тыс. руб./т в зависимости от региона, и пока аграрии продолжают игнорировать реальную рыночную ситуацию. «Но чем дольше будут копиться запасы отложенного предложения, тем серьезнее будет падение цен на их продукцию. Подобная ситуация была в первой половине 2023 года, когда средняя стоимость подсолнечника с 35 тыс. руб. в январе опустилась до 21 тыс. руб. к концу», — напомнили в OleoScope. При этом на экспортном направлении, по данным компании, ситуация на прошлой неделе была противоположной: в черноморских портах средняя цена на подсолнечное масло продолжала снижаться, упав 29 января до $1025/т. Так, один из экспортеров на прошлой неделе продал 20 тыс. т масла в Индию (CIF Mumbai) по $1020 тыс./т, что на $150 ниже стоимости по последним контрактам в этом направлении.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько на прошлой неделе говорил, что подсолнечник буквально на глазах стал культурой с отрицательной маржинальностью у переработчиков. Но возможность их перехода с «семечки» на сою и рапс — это сложный вопрос, поскольку ресурсы этих масличных весьма ограничены, чтобы стать заменой подсолнечнику, добавляет эксперт. «Тут иллюзий не должно быть», — добавляет он. По данным Масложирового союза, цены на сою стабильны и на протяжении последнего месяца не менялись, рапс подорожал всего на пару процентов с начала года.



Ранее Рылько отмечал, что цены на подсолнечник дают «гарантированный минус» даже крупным переработчикам. «Поэтому многие отказываются покупать подсолнечник <...>. Такая ситуация может продлиться до нескольких недель, но не вечно», — говорил он в конце января. По словам эксперта, в сложившиейся ситуации небольшие заводы могут даже начать приостанавливать работу, а крупные — сокращать объемы переработки. И эта ситуация характерна для всех стран-производителей подсолнечника.



Среди всех масличных «семечка» дорожала быстрее и значительнее других культур, при этом экспортные цены на масло с начала года снижаются, а курс рубля укрепляется, напоминает руководитель Масложирового союза Михаил Мальцев. «С учетом имеющихся запасов "семечки" у заводов, приобретенных по высоким ценам еще до конца 2024 года, переработка подсолнечника действительно опустилась в отрицательную зону. В случае, если курс рубля и экспортные цены не изменятся, это должно привести к коррекции закупочных цен на "семечку" вниз», — прокомментировал он «Агроинвестору». По мнению Мальцева, если аграрии продолжат сдерживать продажи для «накручивания» цены на подсолнечник, это будет способствовать накоплению отложенного предложения. «Чем раньше произойдет оценка реальной рыночной ситуации и возврат к экономически обоснованной стоимости "семечки", тем меньше вероятность повторения ситуации двухгодичной давности с обвалом цен на подсолнечник к весне из-за скопившихся больших запасов семян», — добавляет он.



Источник «Агроинвестора» на рынке масличных на прошлой неделе отмечал, что заводы могут предпринять попытку опустить цены на подсолнечник в пределах 1,5-2 тыс. руб., но от этого шага явно продажи не активизируются. Их и сейчас в целом очень мало — только под острую потребность. «Сейчас идет “гонка за семечкой”: цены с начала года на нее уже заметно подскочили, а в условиях срочной необходимости в загрузке перерабатывающих предприятий во избежание их затратного простоя, рынок может столкнуться с новой волной подорожания подсолнечника, но тогда зеркально вверх пойдет и само масло, хотя на такую динамику напрямую будет влиять и ситуация на мировом рынке», — говорил источник «Агроинвестора» на рынке масличных.



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