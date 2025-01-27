Экспортная пошлина на подсолнечное масло вновь выросла

Рынок может столкнуться с новой волной подорожания подсолнечника Pixabay

С 1 февраля экспортная пошлина на подсолнечное масло вырастет на 1719 руб., до 17786 руб./т при индикативной цене $1068 против $1027 за тонну месяцем ранее. Пошлина на подсолнечный шрот в феврале снизится на 882,9 руб., до 3888 руб./т. Ставка рассчитана по индикативной цене $212,2/т ($221,1/т в январе).



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько говорит, что пошлина на подсолнечное масло поднялась инерционно — мировые цены на него не растут. При этом аграрии сдерживают продажи «семечки», и их цены дают «гарантированный минус» даже крупным переработчикам. «Поэтому многие отказываются покупать подсолнечник <...>. Такая ситуация может продлиться до нескольких недель, но не вечно», — прокомментировал Рылько «Агроинвестору».



Эксперт также обращает внимание на то, что до декабря включительно и объемы переработки, и экспорт были на рекордных уровнях, и это происходило при снижении урожая относительно прошлого года примерно на 2 млн т и сокращении переходящих запасов. Поэтому сейчас, по его словам, небольшие заводы могут даже начать приостанавливать работу, а крупные — сокращать объемы переработки. И эта ситуация характерна для всех стран-производителей подсолнечника, подчеркивает Рылько. «Кризис затронул всех, — говорит он. — Подсолнечника в мире меньше, а цены на соевое масло формировались на фоне ожидания очередного рекорда производства сои».



Кроме того, сейчас на рынок влияет неопределенность, связанная с политикой президента США Дональда Трампа — он может начать «давить» на биодизельную программу, что, вероятно, создаст понижательный тренд на рынке соевого масла. Но при этом из-за засушливых условий ниже ожиданий может быть и производство сои в Южной Америке. «В целом нужно движение мировых цен на масло вверх, и/или значимое падение рубля, иначе "ножницы" цен между закупкой семечки и продажей масла будут, к сожалению для всех, только расти», — считает Рылько.



Маловероятно, что текущее увеличение пошлины хоть как-то отразится на внутренних ценах, поскольку рост ставки оказался незначительным, считает собеседник «Агроинвестора» на рынке масличных. По его словам, цена масла на российском рынке будет напрямую зависеть от внешней конъюнктуры и ситуации со стоимостью маслосемян, которая явно не снизится из-за новой пошлины. «Заводы могут предпринять попытку опустить цены на подсолнечник в пределах 1,5-2 тыс. руб., но от этого шага явно не активизируются продажи. Продаж и сейчас в целом очень мало — только под острую потребность в закрытии кредитов и т. д. », — знает источник «Агроинвестора».



Он также говорит, что сейчас идет «гонка за семечкой»: цены с начала года на нее уже заметно подскочили, а в условиях срочной необходимости в загрузке перерабатывающих предприятий во избежание их затратного простоя, рынок может столкнуться с новой волной подорожания подсолнечника, но тогда зеркально вверх пойдет и само масло, хотя на такую динамику напрямую будет влиять и ситуация на мировом рынке.



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