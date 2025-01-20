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В начале года цены на подсолнечное масло активно снижались

Подсолнечник дешевел менее активно

| Агроинвестор |

Февральская экспортная пошлина на масло будет главным фактором давления на закупочную стоимость маслосемян
Февральская экспортная пошлина на масло будет главным фактором давления на закупочную стоимость маслосемян

По данным портала OilWorld на 17 января, в первые недели нового года цена закупки на подсолнечное масло на Европейской территории страны снизилась на 6,5-8,5 тыс. руб./т, до 84-85,5 тыс. руб./т в зависимости от региона. Цена продажи уменьшилась на 6,5-8 тыс. руб./т, до 85,5-88,2 тыс. руб./т. Экспортные котировки (FOB) остались без изменений — $1045/т (спрос) и $1065/т (предложение). При этом цены на подсолнечник за отчетный период снижались менее активно: в закупке минус 0,5-1 тыс. руб./т, до 35-39 тыс. руб./т, в продаже — минус 0,1-1 тыс. руб./т, до 38-39 тыс. руб./т.

По данным аналитического центра компании на 15 января, самая высокая цена на подсолнечник отмечается в Воронежской области — 42,4 тыс. руб. т (без НДС, минус 300 руб. за неделю), самая низкая — в Алтайском крае, 30 тыс. руб./т (минус 600 руб.). В целом цены на подсолнечник за неделю с 8 по 15 января снижались в Центре, Приволжье и Сибири, в Северо-Кавказском федеральном округе — оставались без изменений, рост фиксировался только на Юге.

Аналитик Лилия Варыгина говорит, что цены на масло корректируются как на мировых рынках, так и внутри страны, вследствие этого также снижаются цены на подсолнечник. По ее словам, еще в конце прошлого года стоимость маслосемян пошла вниз: рост экспортной пошлины более чем в 1,7 раза (до более чем 16 тыс. руб./т) произошел на фоне коррекции объемов урожая подсолнечника в сторону увеличения — цифры оказались выше ожиданий, а предложение сырья было достаточным. Это позволило увеличить предложение и подтолкнуть стоимость семечки к существенному снижению. Тренд с экспортной пошлиной сохраняется, поэтому аграриям нет смысла сдерживать продажи, и не отмечает задержек в реализации, сказала Варыгина «».

Источник «Агроинвестора» на рынке масличных говорит, что сейчас активных продаж подсолнечника от фермеров нет, поскольку он в последние недели подешевел, и мало у кого из аграриев есть интерес реализовывать «семечку». «Многие ждут весны, тогда ситуация может измениться — как раз перед стартом полевых работ и необходимости в пополнении оборотных средств», — добавляет он. По мнению собеседника «Агроинвестора», грядущая февральская экспортная пошлина на масло будет главным фактором давления на закупочную стоимость маслосемян в ближайшее время, но после окончания длинных праздников усилится и интерес переработчиков к покупке сырья, поэтому вполне возможно, что подсолнечник не только не обвалится в цене, но еще и подорожает, однако многое будет зависеть и от поведения мирового рынка.

В конце декабря руководитель Масложирового союза Михаил Мальцев говорил, что вывозная пошлина продолжит повышаться, и при текущем курсе валют (на тот момент 99,6 руб. за доллар) она прибавит еще 20%. «Потенциальный рост рубля может еще серьезнее увеличить ее размер. При этом экспортные цены на подсолнечное масло развернулись и в декабре снизились на 13%, или почти на $150/т», — обращал внимание он. По мнению Мальцева, эти два фактора должны существенно ускорить охлаждение рынка «семечки» и снижение закупочных цен на подсолнечник, а значит и на подсолнечное масло на внутреннем рынке. 

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