В начале года цены на подсолнечное масло активно снижались

Февральская экспортная пошлина на масло будет главным фактором давления на закупочную стоимость маслосемян Pixabay

По данным портала OilWorld на 17 января, в первые недели нового года цена закупки на подсолнечное масло на Европейской территории страны снизилась на 6,5-8,5 тыс. руб./т, до 84-85,5 тыс. руб./т в зависимости от региона. Цена продажи уменьшилась на 6,5-8 тыс. руб./т, до 85,5-88,2 тыс. руб./т. Экспортные котировки (FOB) остались без изменений — $1045/т (спрос) и $1065/т (предложение). При этом цены на подсолнечник за отчетный период снижались менее активно: в закупке минус 0,5-1 тыс. руб./т, до 35-39 тыс. руб./т, в продаже — минус 0,1-1 тыс. руб./т, до 38-39 тыс. руб./т.



По данным аналитического центра компании Ruseed на 15 января, самая высокая цена на подсолнечник отмечается в Воронежской области — 42,4 тыс. руб. т (без НДС, минус 300 руб. за неделю), самая низкая — в Алтайском крае, 30 тыс. руб./т (минус 600 руб.). В целом цены на подсолнечник за неделю с 8 по 15 января снижались в Центре, Приволжье и Сибири, в Северо-Кавказском федеральном округе — оставались без изменений, рост фиксировался только на Юге.



Аналитик OleoScope Лилия Варыгина говорит, что цены на масло корректируются как на мировых рынках, так и внутри страны, вследствие этого также снижаются цены на подсолнечник. По ее словам, еще в конце прошлого года стоимость маслосемян пошла вниз: рост экспортной пошлины более чем в 1,7 раза (до более чем 16 тыс. руб./т) произошел на фоне коррекции объемов урожая подсолнечника в сторону увеличения — цифры оказались выше ожиданий, а предложение сырья было достаточным. Это позволило увеличить предложение и подтолкнуть стоимость семечки к существенному снижению. Тренд с экспортной пошлиной сохраняется, поэтому аграриям нет смысла сдерживать продажи, и OleoScope не отмечает задержек в реализации, сказала Варыгина «Агроинвестору».



Источник «Агроинвестора» на рынке масличных говорит, что сейчас активных продаж подсолнечника от фермеров нет, поскольку он в последние недели подешевел, и мало у кого из аграриев есть интерес реализовывать «семечку». «Многие ждут весны, тогда ситуация может измениться — как раз перед стартом полевых работ и необходимости в пополнении оборотных средств», — добавляет он. По мнению собеседника «Агроинвестора», грядущая февральская экспортная пошлина на масло будет главным фактором давления на закупочную стоимость маслосемян в ближайшее время, но после окончания длинных праздников усилится и интерес переработчиков к покупке сырья, поэтому вполне возможно, что подсолнечник не только не обвалится в цене, но еще и подорожает, однако многое будет зависеть и от поведения мирового рынка.



В конце декабря руководитель Масложирового союза Михаил Мальцев говорил, что вывозная пошлина продолжит повышаться, и при текущем курсе валют (на тот момент 99,6 руб. за доллар) она прибавит еще 20%. «Потенциальный рост рубля может еще серьезнее увеличить ее размер. При этом экспортные цены на подсолнечное масло развернулись и в декабре снизились на 13%, или почти на $150/т», — обращал внимание он. По мнению Мальцева, эти два фактора должны существенно ускорить охлаждение рынка «семечки» и снижение закупочных цен на подсолнечник, а значит и на подсолнечное масло на внутреннем рынке.



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