Минсельхоз распределил квоты на ввоз семян из недружественных стран

Распределение квоты между профессионалами рынка дает надежду на то, что ее объем будет выбран Freepik.com

Ведущие зарубежные и российские селекционные компании получили доли в квотах на ввоз семян картофеля, пивоваренного ячменя, сахарной свеклы, рапса, восковидной кукурузы и высокоолеиновых гибридов подсолнечника. Соответствующий приказ размещен на сайте Минсельхоза. Так, право на ввоз семенного картофеля, общая квота на который составляет 12 тыс. т, получили «Норика-Славия» (7 тыс. т), «Солана Рус» (3,6 тыс. т), «Евроконтинент» (1,3 тыс. т). Пивоваренный ячмень (500 т) смогут ввезти селекционеры «Лимагрен Ру», «КВС Рус», «Джермэн Сид АльянсРусс», «ЭкоНива-Семена», а также сельхозпроизводители — «Агрофирма Павловская Нива, «Суффле Агро Рус», АО «Артель». Также небольшую долю в квоте получила пивоваренная компания «Балтика».



Семена восковидной кукурузы (600 т) будет импортировать только селекционная компания «Мас Сидс». Семена гибридов рапса будут ввозить 14 компаний, среди них: «Сингента», «Био-Тон», «Лидеа-Рус», «Мас Сидс», «Саатбау Рус» и другие. Доли в квоте на высокоолеиновые гибриды подсолнечника (500 т) получили восемь компаний, наибольший объем у «Сингенты», «Лимагрен Рус», «ТД Интех», «Геомедика», «Золотой Початок — Павловский». На гибридные семена сахарной свеклы в 2025 году установлена квота в размере 2 тыс. т против 2,9 тыс. т в 2024-м. Доли в ней получили 13 компаний, в том числе «Щелково Агрохим», «Био-Тон», «Агролига», «Продимекс Селекция», «Штрубе Рус» и др.



В этом году Минсельхоз изменил механизм распределения квот на импорт семян, ранее говорил председатель совета ассоциации «Национальный семенной альянс» Игорь Лобач. В 2024-м кроме крупнейших производителей семян также долю получили компании, не имеющие опыта работы на этом рынке. Сейчас на квоты может претендовать только та компания, которая уже занималась поставками, включая 2024 год. И только те, либо является собственником семян, либо имеет материально заверенные контракты, подтверждающие наличие этих семян у поставщика.



По словам исполнительного директора Картофельного союза Алексея Красильникова, из четырех традиционных импортеров семенного картофеля, подавших заявки на ввоз, разрешение получили три: «Норика-Славия», «Солана Рус», «Евроконтинент». Однако эти организации хотели импортировать в общей сложности не более 5 тыс. т, но Минсельхоз пропорционально их запросам увеличил разрешенный к ввозу объем до 12 тыс. т — по 7 тыс. т, 3,6 тыс. т и 3 тыс. т соответственно, рассказал он «Агроинвестору». По словам Красильникова, поскольку эти объемы превышают потребности российских компаний, а также возможности их европейских партнеров-поставщиков, есть риск не выбрать квоту. Еще одна причина для таких опасений — достаточно высокие цены на посадочный материал в Европе в этом сезоне. Ранее Россия ввозила 11-13 тыс. т семенного картофеля из Европы, но импортом занимались 7-11 компаний, обращает внимание Красильников.



Руководитель Масложирового союза Михаил Мальцев сказал «Агроинвестору», что размер квоты был определен с учетом мнения отраслевого объединения. «По нашим данным, именно такого объема высокоолеиновых гибридов подсолнечника пока не хватает на российском рынке», — добавляет он. Тот факт, что квота распределена между компаниями-профессионалами на рынке семян, вселяет надежду, что все выделенные объемы будут доведены до производителей высокоолеинового подсолнечника в необходимые сроки для успешного проведения посевной, сказал он.



В декабре прошлого года министр сельского хозяйства Оксана Лут говорила, что квота на семена сахарной свеклы в 2024-м выбрана на 90%, на кукурузу — на 60%, по остальным культурам квоты на ввоз из недружественных стран также не были выбраны. При этом Российский зерновой союз в своем письме к президенту Владимиру Путину по поводу эффективности квотирования импорта семян указывал, что 70% разрешенных к ввозу объемов семян Минсельхоз распределил между никогда ранее не работавшими на рынке семян компаниями, которые смогли перепродать добросовестным участникам рынка не более 20% выделенных квот, что привело, по оценке самого Минсельхоза, к недопоставке на российский рынок примерно половины разрешенных к ввозу семян.



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