разделы

реклама

журналы

Видеозапись конференции «Агрохолдинги России — 2024»
Видеозапись конференции «Агрохолдинги России — 2024»

Минсельхоз распределил квоты на ввоз семян из недружественных стран

В этом году получить долю в квоте могли только «исторические» импортеры

| Агроинвестор |

Распределение квоты между профессионалами рынка дает надежду на то, что ее объем будет выбран
Распределение квоты между профессионалами рынка дает надежду на то, что ее объем будет выбран

Ведущие зарубежные и российские селекционные компании получили доли в квотах на ввоз семян картофеля, пивоваренного ячменя, сахарной свеклы, рапса, восковидной кукурузы и высокоолеиновых гибридов подсолнечника. Соответствующий приказ размещен на сайте Минсельхоза. Так, право на ввоз семенного картофеля, общая квота на который составляет 12 тыс. т, получили «Норика-Славия» (7 тыс. т), «Солана Рус» (3,6 тыс. т), «Евроконтинент» (1,3 тыс. т). Пивоваренный ячмень (500 т) смогут ввезти селекционеры «Лимагрен Ру», « Рус», «Джермэн Сид АльянсРусс», «-Семена», а также сельхозпроизводители — «Агрофирма Павловская Нива, «Суффле Агро Рус», АО «Артель». Также небольшую долю в квоте получила пивоваренная компания «Балтика».

Семена восковидной кукурузы (600 т) будет импортировать только селекционная компания «Мас Сидс». Семена гибридов рапса будут ввозить 14 компаний, среди них: «», , «Лидеа-Рус», «Мас Сидс», «Саатбау Рус» и другие. Доли в квоте на высокоолеиновые гибриды подсолнечника (500 т) получили восемь компаний, наибольший объем у «Сингенты», «Лимагрен Рус», «ТД Интех», «Геомедика», «Золотой Початок — Павловский». На гибридные семена сахарной свеклы в 2025 году установлена квота в размере 2 тыс. т против 2,9 тыс. т в 2024-м. Доли в ней получили 13 компаний, в том числе «», , «Агролига», « Селекция», «Штрубе Рус» и др. 

В этом году изменил механизм распределения квот на импорт семян, ранее говорил председатель совета ассоциации «Национальный семенной альянс» Игорь Лобач. В 2024-м кроме крупнейших производителей семян также долю получили компании, не имеющие опыта работы на этом рынке. Сейчас на квоты может претендовать только та компания, которая уже занималась поставками, включая 2024 год. И только те, либо является собственником семян, либо имеет материально заверенные контракты, подтверждающие наличие этих семян у поставщика.

По словам исполнительного директора Картофельного союза Алексея Красильникова, из четырех традиционных импортеров семенного картофеля, подавших заявки на ввоз, разрешение получили три: «Норика-Славия», «Солана Рус», «Евроконтинент». Однако эти организации хотели импортировать в общей сложности не более 5 тыс. т, но пропорционально их запросам увеличил разрешенный к ввозу объем до 12 тыс. т — по 7 тыс. т, 3,6 тыс. т и 3 тыс. т соответственно, рассказал он «». По словам Красильникова, поскольку эти объемы превышают потребности российских компаний, а также возможности их европейских партнеров-поставщиков, есть риск не выбрать квоту. Еще одна причина для таких опасений — достаточно высокие цены на посадочный материал в Европе в этом сезоне. Ранее Россия ввозила 11-13 тыс. т семенного картофеля из Европы, но импортом занимались 7-11 компаний, обращает внимание Красильников.

Руководитель Масложирового союза Михаил Мальцев сказал «», что размер квоты был определен с учетом мнения отраслевого объединения. «По нашим данным, именно такого объема высокоолеиновых гибридов подсолнечника пока не хватает на российском рынке», — добавляет он. Тот факт, что квота распределена между компаниями-профессионалами на рынке семян, вселяет надежду, что все выделенные объемы будут доведены до производителей высокоолеинового подсолнечника в необходимые сроки для успешного проведения посевной, сказал он.

В декабре прошлого года министр сельского хозяйства Оксана Лут говорила, что квота на семена сахарной свеклы в 2024-м выбрана на 90%, на кукурузу — на 60%, по остальным культурам квоты на ввоз из недружественных стран также не были выбраны. При этом в своем письме к президенту Владимиру Путину по поводу эффективности квотирования импорта семян указывал, что 70% разрешенных к ввозу объемов семян распределил между никогда ранее не работавшими на рынке семян компаниями, которые смогли перепродать добросовестным участникам рынка не более 20% выделенных квот, что привело, по оценке самого Минсельхоза, к недопоставке на российский рынок примерно половины разрешенных к ввозу семян.

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

«Агротехника и технологии» №06, ноябрь-декабрь 2024

Журнал

«Агротехника и технологии» №06, ноябрь-декабрь 2024
Уход комбайнов. Как дефицит этой техники скажется на развитии российского сельского хозяйства

«Агротехника и технологии»

Уход комбайнов. Как дефицит этой техники скажется на развитии российского сельского хозяйства
«Агроинвестор» №01, январь 2025

Журнал

«Агроинвестор» №01, январь 2025
Низкие цены сдержали рост экспорта. Однако в натуральном выражении поставки продукции АПК в 2024 году увеличились

«Агроинвестор»

Низкие цены сдержали рост экспорта. Однако в натуральном выражении поставки продукции АПК в 2024 году увеличились
«Я верю в молочку». Сооснователь и генеральный директор холдинга «Братья Чебурашкины. Семейная ферма» Владислав Чебурашкин о своем подходе к бизнесу, потреблении молочных продуктов и планах по развитию компании

«Агроинвестор»

«Я верю в молочку». Сооснователь и генеральный директор холдинга «Братья Чебурашкины. Семейная ферма» Владислав Чебурашкин о своем подходе к бизнесу, потреблении молочных продуктов и планах по развитию компании