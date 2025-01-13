Отечественных семян для посевной будет больше, чем годом ранее

Квота на ввоз семян кукурузы в прошлом году составляла 4,4 тысячи тонн, в этом году она нулевая Pixabay

Отечественных семян для посевной под урожай 2025 года будет больше, чем годом ранее, рассказал в ходе пресс-конференции председатель Совета Ассоциации «Национальный семенной альянс» (HCA) Игорь Лобач. Он напомнил, что на этот год режим квотирования ввоза семян из-за рубежа продлен. «В постановлении правительства №1983 установлены объемы ввоза семян тех культур, которые на сегодняшний день важны для обеспечения продовольственной безопасности», — напомнил Лобач. Он подчеркнул, что объемы квот формировались исходя из потребностей рынка и что под сев 2025 года российским сельхозпредприятиям хватит семян.



По его словам, квоты в значительной степени отвечают изменениям, которые произошли на рынке. «В частности, на семена картофеля в этом году установлена квота 12 тыс. т, что на 4 тыс. т меньше, чем было в прошлом году. Это говорит о том, что объемы производства отечественных семян увеличиваются», — привел пример Лобач. Похожая ситуация с пивоваренным ячменем. Если в прошлом году квота на него составляла 600 т, то в 2025-м она снизилась до 500 т. «Это говорит о том, что сами пивоваренные компании и производители семян начали более активно заниматься вопросом самообеспеченности семенами. Если раньше большинство из них надеялось, что ситуация изменится, что все вернется на старые рельсы, то сегодня они не только убеждены, что по-старому уже не будет, но и более активно начали заниматься вопросами самообеспечения и даже стали формировать свои селекционные программы и селекционные центры», — рассказал Лобач.



Квота на ввоз семян кукурузы в прошлом году составляла 4,4 тыс. т, в этом году она нулевая. В HCA понимают, что такое решение вызывает очень много вопросов и опасений по поводу того, что семян этой зерновой может не хватить, но в альянсе уверены, что их хватит. «В прошлом году предложение на нашем рынке существенно превышало спрос», — отметил Лобач. При этом квота на ввоз семян восковидной кукурузы в этом году останется на уровне 2024-го — 600 т. «Однако хочу напомнить, что в прошлом году компании, взявшие на себя обязательства по поставкам семян восковидной кукурузы в Россию, поставили их существенно меньше, чем было оговорено», — подчеркнул он.



Такая ситуация стала катализатором для того, чтобы несколько изменить порядок предоставления квот. Теперь на квоты может претендовать только та компания, которая уже занималась поставками семян в Россию, в том числе в 2024 году. Еще одно условие предоставления квоты — поставщик должен быть либо собственником семян, либо иметь материально заверенные контракты, подтверждающие наличие у поставщика семян.



На семена сои и сортовые семена рапса в этом году также будет нулевая квота, а на гибридные семена рапса объем квоты составляет 2 тыс. т. «Мы понимаем, что рапс, особенно яровой, — важная культура, поэтому оставили возможность импорта его семян», — уточнил Лобач.



По семенам подсолнечника в этом году тоже квота нулевая, хотя в прошлом году она составляла 7 тыс. т. Глава HCA напомнил, что в 2024 году отечественные компании существенно нарастили объемы производства семян этой масличной, увеличив показатель в 1,5-2,5 раза и теперь смогут обеспечить ими рынок. Кроме того, сохранилась квота на высокоолеиновый гибрид подсолнечника в 500 т, как и в прошлом году. Что касается семян сахарной свеклы, то квота на их ввоз выросла на 700 т по сравнению с 2024-м.



«Квотирование — это серьезный и эффективный механизм защиты рынка семян, который позволяет наращивать объемы внутреннего производства, не создавая при этом искусственного дефицита», — уверен Лобач. В альянсе рекомендуют тем компаниям, которые еще не приобрели семена в достаточном количестве, сделать это в ближайшее время, причем приобрести семена с запасом на случай пересева, ведь виды на всхожесть озимых из-за неблагоприятной осенней погоды не самые оптимистичные. Однако в целом, с покупкой семян не будет проблем и весной, хотя выбор их будет чуть меньше, считает исполнительный директор HCA Михаил Самусь.



Российское семеноводство и селекция продолжают развиваться. Так, по данным HCA, ведутся испытания новых российских гибридов подсолнечника, в том числе в Сибири, где производство этой агрокультуры не популярно. В этом году также планируются испытания новых гибридов семян кукурузы и сахарной свеклы. По мнению Лобача, важно также осваивать новые технологии в семеноводстве, одно из них — использование возможностей редактирования генома. Развитие данной технологии даст российским семеноводам дополнительные экспортные возможности, уверен он.



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