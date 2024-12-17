Запустить предприятие планируется в 2025 году А. Орлов

«АгроТерра» строит семенной завод в Курской области, об этом на организованной «Агроинвестором» конференции «Агрохолдинги России 2024» рассказал операционный директор компании Валерий Редькин. Сумма инвестиций в проект не раскрывается, однако, по его словам, они «существенные». Запустить предприятие планируется в 2025 году.



Как крупный растениевод, «АгроТерра» является и достаточно крупным потребителем семян. «В тему семенного бизнеса мы пошли в 2017—2018 годах, — напомнил Редькин. — Качество семян на тот момент нас не удовлетворяло. Например, мы купили семена сои, они оказались очень плохими, в итоге мы потеряли деньги и захотели изменить ситуацию: обеспечить себе достойное качество посевного материала — его посевную годность и генетическую чистоту». В компании очень много внимания уделяли и сортоиспытаниям, и выстраиванию производственных процессов, и инвестициям в инфраструктуру. Когда «АгроТерра» достигла самообеспечения своих полей качественными сортовыми семенами, она стала производить семена на продажу.



Реализация семеноводческих проектов в России с точки зрения текущих реалий геополитики — один из важнейших аспектов обеспечения продовольственной безопасности страны, подчеркнул Редькин. «Мы видим, что уходят крупные производители семян, в частности Corteva, у которой было больше миллиона посевных единиц. И эти объемы надо замещать», — обратил внимание он. При этом российские семена должны быть конкурентоспособными, и задачи селекционных и семеноводческих бизнесов состоят в том, чтобы предложить российскому рынку достойную альтернативу зарубежному посадочному материалу.



Валерий Редькин отметил, что современная семеноводческая система в компании работает сразу в четырех направлениях, и они одинаково важны для удовлетворения интересов рынка. «Это селекция, поле, завод, а также продажа и агроподдержка», — пояснил он. В части селекции в этом году «АгроТерра» подала на регистрацию совместно с одним из профильных ведущих НИИ в области зернобобовых по одному сорту сои и гороха, которые, по словам Редькина, показали очень хорошие результаты на полях. «С точки зрения селекции, взаимодействие бизнеса и науки — это правильное направление деятельности, которое будет только развиваться», — уверен он.



Сочетание лабораторной и полевой селекции способно ускорять и повышать результативность и конкурентоспособность отечественной генетики. Однако, как отметил Редькин, даже самая хорошая генетика может сталкиваться с трудностями на уровне семеноводства, поэтому поле, особенно когда речь идет о производстве гибридов, — очень важный элемент поддержания того уровня продуктивности, который дает селекционер. «И здесь, конечно, очень большой вызов. В орошаемом семеноводстве у нас в 20 раз больше агрономов на гектар, чем в товарном растениеводстве. Они нужны для того, чтобы отслеживать каждый этап выращивания семенного материала и обеспечивать генетическую чистоту. Все это предполагает колоссальный объем ручной работы», — объяснил Редькин.



К необходимости создания новых сортов сои компания пришла после строительства полностью автоматизированной инфраструктуры по подработке семян сои с узкоспециализированной семенной линией. Когда «АгроТерра» решила производить еще и семена пшеницы, стало понятно, что линии по подработке следует масштабировать. «Сейчас мы эволюционируем и строим завод под Курском для выпуска гибридов кукурузы и подсолнечника, — рассказал Редькин. — Это совершенно другая технология». Он добавил, что это будет действительно крупный завод по производству гибридов.



Что касается продаж и агросопровождения, то, по наблюдениям Редькина, российские семена зачастую не покупают, потому что у поставщиков нет агроподдержки. «Это необходимый элемент, и у нас есть специалисты, которые помогают растениеводам, чтобы в сложных ситуациях решать возникающие вопросы», — подчеркнул он, добавив, что «АгроТерра» делится опытом с клиентами и оказывает поддержку на всех этапах возделывания культур.



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