Темпы закупок семян и удобрений в начале года снизились

Обеспеченность семенами в целом по агропредприятиями Минсельхоз оценивает как неплохую Pixabay

В начале года темпы закупок семян и удобрений снизились, рассказал заместитель министра сельского хозяйства Андрей Разин на Всероссийском агрономическом совещании. По информации Минсельхоза, обеспеченность семенами в целом по агропредприятиями на 22 января была неплохой, однако по некоторым регионам она отстает от темпов, которые были годом ранее. В частности, снижение темпов приобретения аграриями семян наблюдается в Белгородской, Калужской, Астраханской, Ростовской областях, Чеченской республике и Алтайском крае. Разин призвал местные профильные ведомства упомянутых регионов обратить внимание на эту ситуацию и выяснить, в чем причина отставания темпов закупок семян, ведь семена — основа урожая нового сезона.



Замминистра добавил, что, согласно мониторингу Россельхозцентра, в отрасли семеноводства в последние два года отмечается положительная динамика: число семенных участков каждый год растет. Особенно активно идет развитие в сегментах семян таких культур как кукуруза, соя, подсолнечник, площади семенных участков которого увеличились почти вдвое по сравнению с 2022 годом.



Также Разин напомнил, что теперь полномочия по контролю регулирования оборота минудобрений перешли от Минпромторга к Минсельхозу. «Если план по 2024 году у нас даже немного перевыполнен, то в январе темпы приобретения удобрений снизились», — обратил внимание он. На это, по словам чиновника, есть объективные причины: высокая ключевая ставка ЦБ, ожидание льготных кредитов, а также определенные вопросы, связанные с выручкой компаний. В то же время, обратил внимание он, минеральные удобрения являются важной составляющей хороших урожаев.



В числе регионов, которые по итогам прошлого года нарастили приобретение удобрений по сравнению с 2023-м, Разин назвал Запорожскую, Пензенскую, Воронежскую области. «Это означает, что в данных регионах технология производства сельхозкультур находится на высоком уровне развития», — отметил замминистра. В числе регионов, которые в прошлом году снизили закупки удобрений — Омская, Костромская, Псковская и Челябинская области. Последняя, по словам Разина, в 2024 году продемонстрировала существенное снижение урожайности.



Он напомнил, что в плане погодных условий завершившийся год был тяжелым, свыше 30 регионов объявляли ЧС регионального или федерального значения, в трех приграничных регионах был введен режим КТО. «Все это, безусловно, влияло на нашу работу, темпы уборки и сева», — сказал Разин, добавив, что тем не менее сельхозпредприятия собрали неплохой урожай. В тройке лидеров по урожайности зерновых и зернобобовых замминистра назвал Брянскую и Калининградскую области, а также Еврейскую автономную область. «Это еще раз говорит о том, что мы можем неплохо работать практически на всей территории нашей страны», — подчеркнул Разин.

