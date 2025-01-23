Овощеводы смогут получать дополнительную господдержку

Новые меры поддержки могут снизить волатильность цен на тепличные овощи Pixabay

Производители овощей, в том числе тепличных, смогут рассчитывать на дополнительную господдержку. Об этом сообщил заместитель директора департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза Евгений Андреянов в ходе пленарного заседания выставки «Агротех: картофель, овощи и плоды», пишет поле.рф.



По словам чиновника, в 2025 году планируются изменения в госпрограмме развития сельского хозяйства, в частности, будет предусмотрено применение повышающего коэффициента 3 для производителей тепличных овощей в период с января по апрель. В этот период цены и себестоимость тепличной продукции достигают пика. «Мы хотим дополнительно поддержать производителей, которые производят больший тоннаж именно в этот период», — отметил Андреянов.



Коэффициент 2 планируется применить для получающих господдержку производителей овощей, которые используют семена отечественной селекции. «В рамках меры господдержки как для малых, так и для крупных предприятий будет повышающий коэффициент. Надеемся, что для наших отечественных семенных компаний это пойдет на пользу», — сказал чиновник.



Плодоовощной союз выступил инициатором по внесению изменений в госпрограмму развития сельского хозяйства в части применения повышающего коэффициента 3 в отношении овощей защищенного грунта, произведенных и реализованных в зимний период, сказал «Агроинвестору» исполнительный директор Союза Андрей Казаков. «Полагаем, что данная инициатива позволит снизить волатильность цен на тепличные овощи и будет стимулировать производителей овощей защищенного грунта наращивать производство овощей с января по апрель, что будет способствовать достижению показателя по уровню самообеспечения овощами, установленному в Доктрине продовольственной безопасности России», — добавляет он.



В прошлом году уже была организована поддержка для тепличных хозяйств, которые выращивают овощи в высокий сезон — с декабря до апреля, напоминает гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. Тепличным хозяйствам компенсировалась часть затрат на электроэнергию, которая абсолютно необходима, чтобы выращивать продукцию в защищенном грунте в этот период, поскольку во всех регионах страны в это время не хватает естественной освещенности. «Большинство тепличных комплексов, которые используют светокультуру, эти деньги получают или уже получили», — знает эксперт. Она обращает внимание, что упомянутые субсидии предназначены для крупных промышленных теплиц, так как малые предприятия, а тем более фермерские хозяйства, досвечивание не применяют. Если эта компенсация будет осуществляться в более значимых объемах, то, безусловно, такой механизм поддержки окажет положительное влияние на тепличный сектор.



Что касается доступа к повышенному коэффициенту субсидий для предприятий, которые используют отечественные семена, то, по информации «Технологий Роста», семена далеко не всех выращиваемых и востребованных сортов отдельных культур производятся отечественными компаниями. «Например, в сегменте семян томатов, выращиваемых с использованием светокультуры, единственным производителем является компания "Гавриш". У них есть вполне достойные гибриды огурцов для светокультуры, и они уже давно поставляют их в российских промышленные теплицы. Производит компания и семена томатов, которые можно выращивать в защищенном грунте в светокультуре, но пока у них нет достаточного объема нужных тепличным предприятиям сортов», — прокомментировала «Агроинвестору» Решетникова. К тому же тепличным предприятиям недостаточно выращивать один вид томатов, так как потребитель хочет разнообразного ассортимента.



Соответственно, если теплицы, которые специализируются на огурцах, в принципе, могут увеличить долю закупки семян отечественной селекции, то в сегменте томатов пока это сделать сложно.



Кроме того, количество семян, томатов и огурцов, которые производят наши семенные компании для выращивания на светокультуре, весьма ограничено. «Производители гибридов и рады бы увеличить объемы, но они должны быть уверены, что будет гарантированный спрос, — подчеркивает эксперт. — Соответственно, по крайней мере, в тепличном сегменте повышенный коэффициент господдержки для предприятий, которые используют отечественные семена, если и приведет к увеличению спроса на продукцию наших семеноводов, то очень опосредованно». Решетникова считает, что в текущей ситуации не самый правильный подход устанавливать повышенный коэффициент господдержки для компаний, которые используют отечественные семена.



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