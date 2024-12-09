Торговые сети и производители плодоовощной продукции рассматривают новые механизмы взаимодействия

Контракты должны учитывать затраты производителей и оперативно коррелироваться с закупочными ценами торговых сетей Freepik.com

Торговые сети готовы идти навстречу производителям плодоовощной продукции и обещали в ближайшее время озвучить свои предложения по вопросу заключения долгосрочных контрактов на поставки при условии обязательного включения в них формулы расчета цен. Об этом «Агроинвестору» рассказал исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников. «Конечно, не все участники рынка — как со стороны овощеводов, так и со стороны торговых сетей — готовы пойти на такие отношения. Но глобально, отпускная цена у сельхозпроизводителей сейчас достаточно благоприятная с точки зрения рентабельности. И мы хотим найти компромисс и достигнуть баланса между интересами овощеводов и торговых сетей», — отметил он, добавив, что на данный момент участники рынка ждут от торговых сетей предложений по взаимодействию, добавляет он.



В конце прошлой недели Руспродсоюз по итогам совещания министра сельского хозяйства Оксаны Лут и главы Минпромторга Антона Алиханова с представителями поставщиков и торговых сетей сообщил, что Минсельхоз предложил производителям плодоовощной продукции и ритейлу перейти на заключение долгосрочных контрактов при условии обязательного включения в них формулы расчета цен. Они должны учитывать затраты производителей и оперативно коррелироваться с закупочными ценами торговых сетей. Главы ведомств дали поручение представить предложения по конкретным составляющим формулы расчета цен.



Недавно руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина рассказывала Shopper’s, что сейчас цена на картофель и овощи может формироваться на тендерах, в долгосрочных контрактах на поставку (там она пересматривается в зависимости от рыночной конъюнктуры) и в агроконтрактах (авансированием торговыми сетями определенного объема будущего урожая).



Красильников уточняет, что предложение перейти на долгосрочные контракты было инициировано непосредственно Картофельным союзом. «Мы уже давно обсуждали этот вопрос и с Ассоциацией компаний розничной торговли, и с Минпромторгом, и с Минсельхозом. И вот наша инициатива, поддержана и уже частично реализована. По информации от сельхозпроизводителей и торговых сетей, в зависимости от формата и конкретного ритейлера некоторые сети от 50% до 70% картофеля реализуют в рамках агроконтрактов», — рассказал он. Это хорошее начало, считает он, правда, уточняет, что пока заключаемые контракты нельзя назвать долгосрочными — скорее, они среднесрочные, то есть, до трех лет, на определенный объем продукции.



«К сожалению, пока в этих контрактах не фиксировалась цена, говорилось только об объемах», — добавляет Красильников. Сейчас же речь идет о том, чтобы в условиях, подобных текущей ситуации, когда наблюдается заметный рост цен на картофель, овощи «борщевого» набора, а также огурцы, томаты, яблоки, вносить в контракты — как уже заключенные, так и в новые — дополнение, конкретизирующие на период на три месяца конкретные объем и цену.



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