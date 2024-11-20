Минсельхоз: к 2028 году Россия должна выйти на самообеспеченность по яблокам

До 2030 года площади яблоневых садов предполагается увеличить на 30 тысяч гектаров Pixabay

В 2025 году сбор яблок может увеличиться до 1,987 млн т с 1,6 млн т в этом году, говорится в презентации Минсельхоза, которую директор департамента растениеводства Роман Некрасов представил в Совете Федерации на круглом столе по вопросам развития производства плодоовощной продукции, пишет «Интерфакс». «Поставлена задача — в 2028 году выйти на самообеспеченность яблоками, сегодня она составляет около 87%, и в 2030 году добиться производства 3 млн т плодов и ягод в организованном секторе, из них 2,7 млн т яблок», — сказал глава департамента.



Согласно презентации, в 2028 году потенциал сбора яблок Минсельхоз оценивает в 2,4 млн т. До 2030 года площади яблоневых садов предполагается увеличить на 30 тыс. га, в том числе в следующем году — на 5,7 тыс. га. При этом, по словам Некрасова, Минсельхоз будет стимулировать закладку высокопродуктивных интенсивных садов, особенно в регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.



Президент Ассоциации садоводов Игорь Муханин уверен, что достичь таких показателей вполне реально. «Такая погода, как в этом году, которая буквально уничтожила урожай яблок в шести регионах, бывает редко — за 25 лет первый раз, — прокомментировал он «Агроинвестору». — В прошлом году мы собрали, по официальным данным, 1,7 млн т яблок — это плоды, которые поставляются напрямую в ритейл и на техническую переработку. Есть еще перекупщики, и яблоко, которое они покупают у садоводов, — порядка 0,7 млн т — в статистике не учитывается».



В то же время, предупреждает эксперт, помешать развитию садоводства может отмена субсидий. «В Минсельхозе пообещали, что до 2030 года деньги на данное направление будут», — добавляет он. Также важно давать садоводам зарабатывать, а для этого нужно закрывать рынок от импортных яблок с июля до Нового года. «Минсельхоз может это сделать, и тогда небольшие фермеры успеют распродать свой урожай и получить прибыль. А крупные предприятия, которые закладывают плоды в хранилища и продают их после Нового года, не боятся конкуренции с импортом», — уточняет глава Ассоциации.



Также он считает нужным ограничивать ввоз посадочного материала. «Наши питомники развивались, вкладывали средства, знания, а сейчас посадочный материал везут то через Сербию, то через Молдавию, то через Прибалтику в больших объемах. В итоге наши питомники свои саженцы просто сжигают, хотя их качество не хуже зарубежных», — подчеркивает Муханин. Эксперт уточняет, что завозить отдельные новые сорта на испытания важно и нужно для развития отрасли, но импорт такого же посадочного материала, который есть в России, наносит ущерб его местным производителям и развитию отечественного садоводства в целом.



В том, что в следующим году мы получим урожай почти в 2 млн т яблок Муханин не сомневается — он напоминает, что в тех регионах, которые в этом году «отдыхали» - остались без урожая, как правило, на следующий бывает урожай в 1,5-2 раза выше среднемноголетнего показателя.



Садоводство все еще остается привлекательным для инвесторов — государство компенсирует почти 100% затрат на закладку садов. «Правда, строительство холодильников, систем орошения, дорог, проведение электричества — те затраты, которые полностью лежат на бизнесе. А они очень существенные», — отмечает Муханин. В целом, по его оценкам, выход на окупаемость в садоводстве занимает шесть-семь лет. Эксперт напоминает, что раньше была программа, которая компенсировала расходы на установку подстанций, но ее действие закончилось. «Если бы садоводов поддержали и в части субсидирования какой-то доли затрат на развитие инфраструктуры бизнеса, а не только закладку садов, то развитие шло бы быстрее», — уверен эксперт.



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