Урожай яблок может быть на уровне прошлогоднего

Потери в Центре составили около 15%, а сбор на Юге увеличился на 10% относительно прошлого года Pixabay

В этом году урожай яблок в товарном секторе может быть на уровне показателей 2023-го, когда, по официальной статистике, было собрано 1,7 млн т яблок, рассказал «Агроинвестору» президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин. После весенних заморозков были опасения, что центральная зона страны останется без яблок, напомнил он. «Сейчас же мы видим несколько иную картину. Минсельхоз прогнозирует сокращение общего объема сбора на 5-10%, но, по нашим данным, урожай сохранится приблизительно на уровне прошлого года», — отметил эксперт.



На международном форме «Биопром», который прошел в первой половине октября, министр сельского хозяйства Оксана Лут озвучивала прогноз по сбору яблок в 2024 году на уровне 1,6 млн т, подчеркнув, что ситуация с товарным яблоком в стране стабильная. При этом в июне Минсельхоз давал более низкую оценку урожая — 1,5 млн т. На прошлой неделе на заседании правительства глава агроведомства говорила, что, несмотря на весенние заморозки, в организованном секторе будет собрано около 1,7 млн т плодов и ягод, что выше средних значений за последние пять лет.



По словам Муханина, потери в Центре составили около 15%, а сбор на Юге увеличился на 10% относительно прошлого года. «Сейчас в Крыму хороший урожай, например. Поэтому дефицита яблок не будет», — подчеркнул Муханин. При этом он обратил внимание, что 1,7 млн т — это официальные данные, а неофициальные несколько выше — в прошлом году они были более 2 млн т. «Минсельхоз, считает те яблоки, которые продаются в розницу и реализуются на техническую переработку. Эти плоды четко учитываются. Но есть еще тысячи фермеров, которые продают выращенные яблоки на рынке, перекупщикам. Это яблоко, доля которого на рынке порядка 25-30%, не попадает в статистику», — поясняет он.



Цены на яблоки, по данным Муханина, немного увеличились относительно прошлого года, причем в рознице в большей степени, чем в опте. «Сейчас в магазинах дешевле 120-130 руб./кг яблока не найти», — говорит он. По данным эксперта, в опте цены на яблоки находятся на уровне 60-80 руб./кг, хотя в 2023-м в это время плоды стоили 55-60 руб./кг.



Накануне глава республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказал, что в регионе находится самый большой яблоневый сад на юге России — 1,5 тыс. га. Глава государства отметил, что тем не менее в России сохраняется дефицит яблок, стране есть куда развиваться в этом направлении. В августе Оксана Лут докладывала президенту, что в 2023 году самообеспеченность России по яблокам составила 87%, к 2028 году этот показатель должен достигнуть 100%.



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