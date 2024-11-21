Планы увеличения производства ягод вызывают сомнения

Минсельхоз рассчитывает на рост производства и площадей ягодников Pixabay

К 2030 году площади ягодников в России планируется увеличить на 6,2 тыс. га, сбор ягод в товарном секторе довести до 52 тыс. т, следует из презентации, которую директор департамента растениеводства Минсельхоза Роман Некрасов представил в Совете Федерации на круглом столе по вопросам развития производства плодоовощной продукции. Потенциальный урожай ягод в 2025 году ведомство оценивает в 29,3 тыс. т против 19,5 тыс. т в этом году, пишет «Интерфакс».



Гендиректор Ягодного союза, руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий напоминает, что в 2023 году урожай ягод, по данным Росстата, составил 25,4 тыс. т. «Текущий показатель, озвученный в сообщении, в 19,5 тыс. т демонстрирует снижение урожая к предыдущему году на 23%. Это очень существенное падение, мы надеялись, что его можно будет избежать», — сказала она «Агроинвестору».



Что касается динамики площадей выращивания ягод у сельхозпроизводителей и фермеров, то до 2015 года в России наблюдалось их сокращение, а с 2016-го начался небольшой рост. «Но самый большой прирост в течение последнего десятилетия у нас составлял 4% в год», — подчеркивает Козий. При этом с 2022 года на фоне нехватки сезонных рабочих в крупных хозяйствах темпы расширения площадей под ягодниками серьезно упали.



Увеличение площадей выращивания ягод к текущим 15,9 тыс. га на 6,2 тыс. га означает рост на 39% за шесть лет. «Такой показатель превышает любые исторические цифры, которые мы видели. Для того, чтобы получить такие результаты, необходимы серьезные изменения в подходах к развитию ягодоводства, — считает эксперт. — Будет необходимо либо кардинальное решение наиболее значимых проблем отрасли, либо появление очень крупных субсидий».



Однако, по мнению Козий, просто деньгами такой рост площадей всего за несколько лет обеспечить крайне сложно: в отрасли накопился ряд проблем, которые требуют серьезных решений на уровне правительства, и будет очень ценно, если Минсельхоз в сотрудничестве со смежными ведомствами сможет устранить эти преграды для развития производства ягод.



Что касается увеличения урожая, то, по подсчетам эксперта, заявленный показатель в 52 тыс. т к 2030 году предполагает повышение их валового сбора на 105% за семь лет относительно показателя 2023-го. По данным Ягодного союза, за предыдущий аналогичный период производство ягод у сельхозпроизводителей и фермерских хозяйств выросло на 83%. «В целом, таких результатов теоретически достигнуть возможно. Например, за счет обеспечения доступа производителей ягод к современным средствам защиты растений, помощи производителям в привлечении сезонных рабочих, а также нового этапа модернизации ягодных плантаций», — перечисляет глава Союза.



Сегодня, обращает внимание она, в ягодоводстве есть две не финансовые проблемы. Первая — практически полное отсутствие доступа производителей ягод к средствам защиты растений. «Ситуация сейчас усугубляется тем, что вводится более жесткое регулирование в сфере обращения с СЗР, а зарегистрированных эффективных препаратов для защиты ягодных культур у нас почти нет — есть всего несколько средств для обработки земляники, СЗР для остальных ягодных культур в России практически не регистрировались», — делится Козий. Препараты не регистрируются из-за того, что стоимость испытаний, связанных с их регистрацией в России, на одну культуру сопоставима с потенциальным объемом продаж этого препарата за период 10-25 лет. «Естественно, поставщики и производители средств защиты растений такие суммы в регистрацию не вкладывают, и при текущих правилах регистрации появление новых препаратов для ягодоводства у нас маловероятно. Соответственно, производители ягод отдают очень большую долю своего урожая всевозможным вредителям и заболеваниям вместо того, чтобы выращивать ягоды для потребителей», — подчеркивает Козий.



Второй острый момент — нехватка рабочих рук. Производство ягод, обращает внимание эксперт, связано с большим объемом ручного труда, особенно когда речь идет о ягодах для фреш-рынка. «Сейчас на фоне ужесточения правил въезда для иностранных сезонных рабочих, а также региональных ограничений на работу иностранцев в сельхозотрасли, ягодоводство испытывает острую нехватку рабочих рук и огромное давление на фонд оплаты труда», — говорит Козий. Наиболее критично эта проблема стоит у крупных хозяйств, которые были вынуждены в последнее время сокращать площади выращивания ягод.



Эксперт добавляет, что основной вектор развития ягодной отрасли сейчас — это внедрение новых технологий. Особенное значение модернизация производства обретает на фоне климатических изменений, когда необходимо защищать ягодные насаждения от неблагоприятных погодных факторов: устанавливать противоградовую защиту, защиту от заморозков, современные системы контроля полива. «Применение таких технологий требует финансовых вливаний, а в ближайшее время, насколько я понимаю, кредиты для производителей сельхозпродукции, в частности для производителей ягод, доступны только по запредельно высоким ставкам», — подчеркивает Козий. Она напоминает, что даже до повышения ставки ЦБ очень мало производителей ягод имели доступ к льготному кредитованию, поскольку банки неохотно работали с небольшими и средними хозяйствами. Сейчас ситуация усугубляется еще и кредитной ставкой, намного превышающей уровень возможной для ягодоводов.



По оценкам Козий, в зависимости от того, какие технологии применяются, стоимость закладки ягодников составляет от нескольких миллионов рублей на гектар в открытом грунте до нескольких десятков миллионов рублей в туннелях. Тем не менее, по информации Ягодного союза, хотя многие крупные инвесторы в ягодной отрасли в связи с высокой ключевой ставкой пока приостановили свои масштабные проекты развития, новые небольшие игроки в сектор все же приходят.



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