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Конференция «Агрохолдинги России — 2024»
Конференция «Агрохолдинги России — 2024»

Урожай ягод в товарном секторе может составить 25 тысяч тонн

Доля импорта на рынке свежей ягоды достигает 75%

| Агроинвестор |

Ключевой проблемой отрасли является существенный рост себестоимости производства
Ключевой проблемой отрасли является существенный рост себестоимости производства

В этом году урожай ягод в товарном секторе может составить 25 тыс. т, такой оценкой с «Агроинвестором» поделилась руководитель проекта «Ягодная академия», гендиректор Ягодного союза и ИА FruitNews Ирина Козий, отметив, что показатель находится примерно на уровне прошлогоднего.

«С одной стороны, выходят на плодоношение новые насаждения, которые закладывались в прошлые годы, с другой стороны, 2024-й был достаточно неблагоприятным с точки зрения погодных условий. У нас почти не было урожая смородины — ее выращивают в тех регионах, которые уже второй год страдают от заморозков, причем заморозки приходятся как раз на период цветения», — делится эксперт.

В то же время, ремонтантная малина в этом году показала рекордную урожайность за счет очень длинного сезона — была теплая осень, и в хозяйствах малину собирались до конца октября. «Очень многие хозяйства отмечают рекорды по урожайности не только малины, но и ежевики», — добавляет Козий.

Урожай земляники садовой примерно такой же, как и в прошлом году. При этом, делится наблюдениями эксперт, в этом сезоне наши предприятия получили больше ягод, выращенных в туннелях, но наблюдалось сокращение урожая в открытом грунте из-за заморозков — цветы ранних сортов короткого светового дня и первой волны ремонтантных сортов на этой культуре замерзли.

«Что касается голубики, то на нее повлияли даже не заморозки, а холодная зима — во многих регионах, где производится голубика, кроме самых южных, растения достаточно плохо перезимовали, и урожай был меньше обычного», — рассказывает Козий. Она добавляет, что для производителей этой ягоды складывается непростая ситуация еще и потому, что ее производство развивается не только в России, но и в соседних странах. Например, в Грузии бурно растут площади новых насаждений голубики, в первую очередь ориентированные на экспорт, в основном в Россию. «При этом периоды сбора урожая совпадают с урожаем в южных регионах России, что ведет к довольно жесткой конкуренции с зарубежными поставщиками для наших производителей», — обращает внимание эксперт.

Что касается сложностей, с которыми сталкивается ягодная отрасль в целом, то ключевой проблемой является существенный рост себестоимости производства. «Мы слышим жалобы потребителей на рост цен, однако себестоимость выращивания ягод увеличилась намного больше, чем та сумма, которую производители добавить к цене реализации своей продукции. Поднимать цены в соответствии с полным увеличением себестоимости невозможно, так как резко сократится объем потребления ягод. Ведь покупательная способность жителей нашей страны на столько не выросла», — говорит Козий.

Себестоимость увеличилась под влиянием нескольких факторов. Один из самых очевидных — резкое удорожание рабочей силы, связанное как с курсом рубля, который упал в 2023 году и продолжает держаться на достаточно низком уровне, так и с тем, что было введено очень много ограничений на труд сезонных работников из других стран. «Именно на иностранных работниках раньше держалось проведение сезонных работ в практически всех сельскохозяйственных предприятиях, включая крупные хозяйства ягодной отрасли, которая очень сильно зависит от ручного труда», — уточняет эксперт. В ягодоводстве существует множество операций, которые на данном технологическом этапе невозможно механизировать. «Более того, если мы говорим о той же землянике садовой, то нигде в мире пока не применяется массовая механизация сбора урожая. Есть какие-то экспериментальные образцы, но пока их применение очень дорого и в массовое производство не выходит», — подчеркивает Козий. У производителей ягод в России, а это в основном небольшие хозяйства, просто нет достаточного объема финансов, чтобы масштабно внедрять механизацию даже там, где это возможно.

Помимо рабочих рук подорожали все составляющие, необходимые для ягодоводства, из-за нарушения цепочек международных поставок, ведь почти все, что используется в выращивании ягод — это импортная продукция. «У нас пока слишком маленькая отрасль, чтобы развивать массовое производство необходимых для ягодоводства технологий, материалов и оборудования в России, для этого просто не хватает рынка сбыта», — поясняет Козий. Также подорожала логистика — не только международная, но и внутри России. «Увеличение цен на транспортные услуги перевозчики объясняют нехваткой и водителей, и транспортных средств, ростом зарплат и цен на топливо», — продолжает глава FruitNews.

Доля импорта на рынке свежей ягоды в России в этом году примерно такая же, как и в прошлом — порядка 70-75%. Если брать в расчет еще и ягодную переработку, то доля российской ягоды будет еще ниже — примерно около 15%. Козий обращает внимание, что для того, чтобы эта доля росла, а ягодная отрасль развивалась, ей необходимо применение новых технологий, а значит — современные материалы, оборудование, знания, а также финансирование на их внедрение, например льготные кредиты. «Сейчас один из самых больших факторов, тормозящих совершенствование и развитие отрасли — это недостаточное финансирование новых проектов и модернизации старых, например внедрения той же механизации», — заключает она.

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