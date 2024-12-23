X5 предложила производителям картофеля зафиксировать цену на три месяца

Минсельхоз предложил производителям овощей и ритейлу перейти на долгосрочные контракты с указанием цен А. Орлов

Производители картофеля получили оферту от X5 (торговые сети «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик», «Около») о приобретении продукции и предложении на три месяца зафиксировать цену на определенный вид картофеля, пишет Shopper’s со ссылкой на руководителя аппарата Картофельного союза Татьяну Губину. Также в оферте есть условие о 100%-ном выкупе зафиксированного в договоре объема продукции. Конкретных поставщиков, получивших это предложение, Губина не назвала.



В начале декабря Картофельный союз предложил торговым сетям обратиться к поставщикам с офертой, содержащей фиксированную закупочную цену картофеля. Предлагалось зафиксировать цены на недорогой весовой картофель по действующим контрактам с розничными сетями на ближайшие три месяца. Исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников рассказывал «Агроинвестору», что торговые сети готовы идти навстречу производителям плодоовощной продукции и обещали в ближайшее время озвучить свои предложения по вопросу заключения долгосрочных контрактов на поставки при условии обязательного включения в них формулы расчета цен.



Ранее Руспродсоюз по итогам совещания министра сельского хозяйства Оксаны Лут и главы Минпромторга Антона Алиханова с представителями поставщиков и торговых сетей сообщил, что Минсельхоз предложил производителям плодоовощной продукции и ритейлу перейти на заключение долгосрочных контрактов при условии обязательного включения в них формулы расчета цен. Они должны учитывать затраты производителей и оперативно коррелироваться с закупочными ценами торговых сетей.



Красильников отмечал, что не все участники рынка — как со стороны овощеводов, так и со стороны торговых сетей — готовы пойти на такие отношения. «Но глобально, отпускная цена у сельхозпроизводителей сейчас достаточно благоприятная с точки зрения рентабельности. И мы хотим найти компромисс и достигнуть баланса между интересами овощеводов и торговых сетей», — говорил он, добавляя, что участники рынка ждут от торговых сетей предложений по взаимодействию. По его словам, предложение перейти на долгосрочные контракты было инициировано Картофельным союзом. Сейчас производители заключают с сетями среднесрочные контракты, причем в них не фиксируется цена, а только объемы поставок, уточнял Красильников.

