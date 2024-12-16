Минпромторг предлагает ввести квоты на импортную сельхозтехнику

На технику, ввезенную по квоте, будут действовать тарифы утильсбора 2024 года grimme.com

Минпромторг намерен смягчить эффект от анонсированного пятикратного повышения утилизационного сбора за счет введения квоты на ввоз импортной сельскохозяйственной техники, если российские и белорусские производители не смогут в полной мере удовлетворить внутренний спрос, сообщает «Интерфакс». При этом утильсбор на ввозимые в рамках квоты машины будет уплачиваться по действующим в 2024 году коэффициентам. Министерство уточняет, что квота будет устанавливаться ежегодно в соответствии с потребностью аграриев, консолидировать ее будет Минсельхоз.



Ранее Минпромторг подготовил проект постановления правительства, в котором предлагается проиндексировать в пять раз ставки утилизационного сбора на сельскохозяйственную технику с 1 января 2025 года, а с 2026 по 2030 годы проводить ежегодную индексацию на 15% по всем видам техники. Уточнялось, что изменения не коснутся тех видов техники, производство которых в России находится на начальном этапе освоения. Машины, которые не выпускаются серийно в России и Белоруссии (например, свекло- и картофелеуборочные самоходные комбайны), не будут облагаться утильсбором, отмечали в министерстве. Представитель «Росспецмаша» сказал «Агроинвестору», что ассоциация поддерживает поэтапное повышение ставок утилизационного сбора, но только на ту сельхозтехнику, аналоги которой производятся в России.



Председатель правления ассоциации дилеров сельхозтехники АСХОД Александр Алтынов говорит, что в случае принятия решения о пятикратном росте утильсбора на технику, цены на нее вырастут в среднем на 12-18%. «Печальная часть квотирования в том, что до сих пор непонятно, как мы оцениваем положение дел в тех или иных нишах», — сказал Алтынов «Агроинвестору». По его мнению, для введения квотирования следует разобраться в потребностях отечественного рынка по каждому виду техники, поскольку в сопроводительных документах к проекту постановления, опубликованному на портале нормативных правовых актов, идут отсылки к статистике Таможенной и Налоговой служб, «Росспецмаша» — общие данные, но не связанные с рынком. То есть, добавляет он, возникает вопрос: в случае ошибки при формировании объема квоты и, соответственно, переплаты за нужную, но ввезенную вне квоты технику, кто будет за это отвечать? Кроме того, продолжает Алтынов, любое квотирование подразумевает процедуру доступа к нему — кому, в каком порядке он будет разрешен, в каком объеме. Но ответов на эти вопросы, чтобы уже сейчас было представление о том, как будет работать новелла, нет.



Алтынов также обращает внимание на то, что в сопроводительных документах к проекту указывается, что за шесть лет после подписания постановления сумма уплаченного утильсбора превысит 88,164 млрд руб. при текущих сборах в 6,64 млрд руб. с учетом поставок машин по индексированному в прошлом году утильсбору на 15% (без него — порядка 5 млрд руб.). Эти 6,64 млрд руб. касаются большого спектра техники, которая в России не выпускается. В результате из документа следует, что в год в течение этих шести лет в среднем утильсбор будет составлять около 15 млрд руб. «Если у нас ожидается такое увеличение сборов, мы вообще собираемся что-то импортозамещать?», — рассуждает Алтынов, добавляя, что эти 88 млрд руб., планируемых к сбору, включают еще и поставленную по квоте технику (т.е. по старым ставкам), а также собственное производство машин.



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