Минпромторг предлагает ввести квоты на импортную сельхозтехнику

Минпромторг намерен смягчить эффект от анонсированного пятикратного повышения утилизационного сбора за счет введения квоты на ввоз импортной сельскохозяйственной техники, если российские и белорусские производители не смогут в полной мере удовлетворить внутренний спрос, сообщает «Интерфакс». При этом утильсбор на ввозимые в рамках квоты машины будет уплачиваться по действующим в 2024 году коэффициентам. Министерство уточняет, что квота будет устанавливаться ежегодно в соответствии с потребностью аграриев, консолидировать ее будет Минсельхоз.
Ранее Минпромторг подготовил проект постановления правительства, в котором предлагается проиндексировать в пять раз ставки утилизационного сбора на сельскохозяйственную технику с 1 января 2025 года, а с 2026 по 2030 годы проводить ежегодную индексацию на 15% по всем видам техники. Уточнялось, что изменения не коснутся тех видов техники, производство которых в России находится на начальном этапе освоения. Машины, которые не выпускаются серийно в России и Белоруссии (например, свекло- и картофелеуборочные самоходные комбайны), не будут облагаться утильсбором, отмечали в министерстве. Представитель «Росспецмаша» сказал «Агроинвестору», что ассоциация поддерживает поэтапное повышение ставок утилизационного сбора, но только на ту сельхозтехнику, аналоги которой производятся в России.
Председатель правления ассоциации дилеров сельхозтехники АСХОД Александр Алтынов говорит, что в случае принятия решения о пятикратном росте утильсбора на технику, цены на нее вырастут в среднем на 12-18%. «Печальная часть квотирования в том, что до сих пор непонятно, как мы оцениваем положение дел в тех или иных нишах», — сказал Алтынов «Агроинвестору». По его мнению, для введения квотирования следует разобраться в потребностях отечественного рынка по каждому виду техники, поскольку в сопроводительных документах к проекту постановления, опубликованному на портале нормативных правовых актов, идут отсылки к статистике Таможенной и Налоговой служб, «Росспецмаша» — общие данные, но не связанные с рынком. То есть, добавляет он, возникает вопрос: в случае ошибки при формировании объема квоты и, соответственно, переплаты за нужную, но ввезенную вне квоты технику, кто будет за это отвечать? Кроме того, продолжает Алтынов, любое квотирование подразумевает процедуру доступа к нему — кому, в каком порядке он будет разрешен, в каком объеме. Но ответов на эти вопросы, чтобы уже сейчас было представление о том, как будет работать новелла, нет.
Алтынов также обращает внимание на то, что в сопроводительных документах к проекту указывается, что за шесть лет после подписания постановления сумма уплаченного утильсбора превысит 88,164 млрд руб. при текущих сборах в 6,64 млрд руб. с учетом поставок машин по индексированному в прошлом году утильсбору на 15% (без него — порядка 5 млрд руб.). Эти 6,64 млрд руб. касаются большого спектра техники, которая в России не выпускается. В результате из документа следует, что в год в течение этих шести лет в среднем утильсбор будет составлять около 15 млрд руб. «Если у нас ожидается такое увеличение сборов, мы вообще собираемся что-то импортозамещать?», — рассуждает Алтынов, добавляя, что эти 88 млрд руб., планируемых к сбору, включают еще и поставленную по квоте технику (т.е. по старым ставкам), а также собственное производство машин.
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