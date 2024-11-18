Минпромторг предложил поэтапно индексировать утильсбор на сельхозтехнику

Минпромторг подготовил проект постановления правительства, предусматривающего введение долгосрочной шкалы индексации утильсбора на некоторые виды сельхозтехники. Первым этапом предлагается индексировать действующие коэффициенты сбора с 1 января 2025 года, исключение — сельскохозяйственные тракторы мощностью до 340 лошадиных сил. В период с 2026-го по 2030 год предполагается дальнейшая ежегодная индексация коэффициентов на 15% по всем указанным в проекте позициям.
«Обращаем внимание, что предлагаемые изменения не коснутся тех видов техники, производство которых в Российской Федерации на данный момент находится на начальном этапе освоения. Машины, которые серийно не выпускаются российскими и белорусскими предприятиями (как, например, свекло- и картофелеуборочные самоходные комбайны) в принципе не облагаются утилизационным сбором», — уточняется в сообщении Минпромторга. Кроме того, ведомство предлагает корректировку коэффициентов в отношении только тех видов техники, серийное производство которых освоено на территории России и Беларуси, а также способно в полной мере обеспечить внутренний спрос. На данный момент это колесные тракторы, гусеничные сельскохозяйственные тракторы, зерноуборочные и силосоуборочные комбайны, самоходные опрыскиватели и косилки.
Сформированный подход к поэтапной индексации утильсбора не спровоцирует увеличения стоимости техники российского и белорусского производства, уточняет Минпромторг. Так, для отечественных производителей продолжает действовать комплекс мер господдержки, направленных на расширение и модернизацию производства, наращивание его объемов, разработку новых видов техники и повышение ее ценовой доступности. Кроме того, за счет поступлений от утильсбора будет продолжена реализация программ льготного приобретения техники.
Кроме уже действующих инструментов, Минпромторг совместно с заинтересованными ведомствами разрабатывает новые инструменты стимулирования спроса — в частности, программу льготного лизинга через механизм инфраструктурных облигаций. Эта программа позволит уже в следующем году дополнительно поставить аграриям на выгодных условиях более 500 тракторов и комбайнов. Кроме того, Минпромторг и Минсельхоз второй год успешно поставляют технику по фиксированным ценам с учетом скидок от текущей рыночной стоимости по утвержденному ведомствами плану.
В начале ноября ТАСС сообщал, что Минпромторг подготовил проект постановления правительства, в котором предлагается проиндексировать в пять раз ставки утилизационного сбора на сельскохозяйственную технику в 2025 году, а с 2026 по 2030 год проводить ежегодную индексацию на 15% по всем видам техники.
Заместитель директора ассоциации «Росспецмаш» Денис Максимкин говорит, что отраслевое объединение в целом поддерживает индексацию утильсбора, которая окажет существенное положительное влияние на развитие производства и обновление парка сельхозтехники в России. «На доступность российской техники это никак не повлияет — цены на нее не вырастут больше, чем на индекс цен промышленной продукции, который утверждается Правительством РФ», — прокомментировал «Агроинвестору» Максимкин.
Председатель правления ассоциации дилеров сельхозтехники АСХОД Александр Алтынов говорит, что, если судить с точки зрения здравого смысла, то относиться к росту утильсбора можно только негативно — таким действиям нет рационального объяснения. Так, продолжает Алтынов, сейчас экономика сельхозпроизводителей переживает не лучшие времена: их рентабельность в 2023 году снизилась до 18,9% с субсидиями против 20,3% в 2022-м, но в деньгах это падение сопоставимо со всем производством сельхозтехники в России. И в столь сложный для аграриев период предлагается повысить утильсбор, чтобы потом вновь поднимался вопрос стимулирования спроса на технику. Более того, продолжает Алтынов, за последние восемь лет работы программы №1432 (субсидирование производителей сельскохозяйственной техники для ее продажи со скидкой) и действия утильсбора практически не изменилось соотношение используемых отечественных и импортных машин, российская техника не подешевела, а только сильно подорожала, а срок службы парка не уменьшился.
«Мы с этими инструментами упражнялись около 10 лет, и каких прорывов достигли? По большому счету — никаких. А сейчас предлагается еще раз (повысить утильсбор)», —продолжает Алтынов. Так, приводит пример он, в 2023 году был повышен утильсбор на малые тракторы, делалось это по факту для защиты интересов МТЗ. В результате за полтора года цены на его технику выросли на 18-20%, несмотря на заверения о том, что введение утильсбора не повлияет на цены на российские и белорусские машины. «Наверное, Минпромторгу следует перестать заботиться о деньгах аграриев. Задача Минпромторга — обеспечить создание новых моделей, технологический суверенитет, импортозамещение и др., этим им и стоит заниматься, а не тем, что и как покупают аграрии», — прокомментировал «Агроинвестору» Алтынов.
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