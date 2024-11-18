Минпромторг предложил поэтапно индексировать утильсбор на сельхозтехнику

Разрабатываются новые инструменты стимулирования спроса — в частности, программа льготного лизинга через механизм инфраструктурных облигаций Е. Разумный

Минпромторг подготовил проект постановления правительства, предусматривающего введение долгосрочной шкалы индексации утильсбора на некоторые виды сельхозтехники. Первым этапом предлагается индексировать действующие коэффициенты сбора с 1 января 2025 года, исключение — сельскохозяйственные тракторы мощностью до 340 лошадиных сил. В период с 2026-го по 2030 год предполагается дальнейшая ежегодная индексация коэффициентов на 15% по всем указанным в проекте позициям.



«Обращаем внимание, что предлагаемые изменения не коснутся тех видов техники, производство которых в Российской Федерации на данный момент находится на начальном этапе освоения. Машины, которые серийно не выпускаются российскими и белорусскими предприятиями (как, например, свекло- и картофелеуборочные самоходные комбайны) в принципе не облагаются утилизационным сбором», — уточняется в сообщении Минпромторга. Кроме того, ведомство предлагает корректировку коэффициентов в отношении только тех видов техники, серийное производство которых освоено на территории России и Беларуси, а также способно в полной мере обеспечить внутренний спрос. На данный момент это колесные тракторы, гусеничные сельскохозяйственные тракторы, зерноуборочные и силосоуборочные комбайны, самоходные опрыскиватели и косилки.



Сформированный подход к поэтапной индексации утильсбора не спровоцирует увеличения стоимости техники российского и белорусского производства, уточняет Минпромторг. Так, для отечественных производителей продолжает действовать комплекс мер господдержки, направленных на расширение и модернизацию производства, наращивание его объемов, разработку новых видов техники и повышение ее ценовой доступности. Кроме того, за счет поступлений от утильсбора будет продолжена реализация программ льготного приобретения техники.



Кроме уже действующих инструментов, Минпромторг совместно с заинтересованными ведомствами разрабатывает новые инструменты стимулирования спроса — в частности, программу льготного лизинга через механизм инфраструктурных облигаций. Эта программа позволит уже в следующем году дополнительно поставить аграриям на выгодных условиях более 500 тракторов и комбайнов. Кроме того, Минпромторг и Минсельхоз второй год успешно поставляют технику по фиксированным ценам с учетом скидок от текущей рыночной стоимости по утвержденному ведомствами плану.



В начале ноября ТАСС сообщал, что Минпромторг подготовил проект постановления правительства, в котором предлагается проиндексировать в пять раз ставки утилизационного сбора на сельскохозяйственную технику в 2025 году, а с 2026 по 2030 год проводить ежегодную индексацию на 15% по всем видам техники.



Заместитель директора ассоциации «Росспецмаш» Денис Максимкин говорит, что отраслевое объединение в целом поддерживает индексацию утильсбора, которая окажет существенное положительное влияние на развитие производства и обновление парка сельхозтехники в России. «На доступность российской техники это никак не повлияет — цены на нее не вырастут больше, чем на индекс цен промышленной продукции, который утверждается Правительством РФ», — прокомментировал «Агроинвестору» Максимкин.



Председатель правления ассоциации дилеров сельхозтехники АСХОД Александр Алтынов говорит, что, если судить с точки зрения здравого смысла, то относиться к росту утильсбора можно только негативно — таким действиям нет рационального объяснения. Так, продолжает Алтынов, сейчас экономика сельхозпроизводителей переживает не лучшие времена: их рентабельность в 2023 году снизилась до 18,9% с субсидиями против 20,3% в 2022-м, но в деньгах это падение сопоставимо со всем производством сельхозтехники в России. И в столь сложный для аграриев период предлагается повысить утильсбор, чтобы потом вновь поднимался вопрос стимулирования спроса на технику. Более того, продолжает Алтынов, за последние восемь лет работы программы №1432 (субсидирование производителей сельскохозяйственной техники для ее продажи со скидкой) и действия утильсбора практически не изменилось соотношение используемых отечественных и импортных машин, российская техника не подешевела, а только сильно подорожала, а срок службы парка не уменьшился.



«Мы с этими инструментами упражнялись около 10 лет, и каких прорывов достигли? По большому счету — никаких. А сейчас предлагается еще раз (повысить утильсбор)», —продолжает Алтынов. Так, приводит пример он, в 2023 году был повышен утильсбор на малые тракторы, делалось это по факту для защиты интересов МТЗ. В результате за полтора года цены на его технику выросли на 18-20%, несмотря на заверения о том, что введение утильсбора не повлияет на цены на российские и белорусские машины. «Наверное, Минпромторгу следует перестать заботиться о деньгах аграриев. Задача Минпромторга — обеспечить создание новых моделей, технологический суверенитет, импортозамещение и др., этим им и стоит заниматься, а не тем, что и как покупают аграрии», — прокомментировал «Агроинвестору» Алтынов.



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