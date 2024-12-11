Минсельхоз рассчитывает обеспечить технологическое лидерство в АПК за 12 лет

Нацпроект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» стартует в 2025 году Е. Разумный

Минсельхоз рассчитывает за 12 лет обеспечить технологическое лидерство страны в сфере АПК. Об этом глава ведомства Оксана Лут сказала на XI конгрессе «Инновационная практика: наука плюс бизнес». Сделать это в течение шести лет не получится, признала она, отметив, что «пока мы шли к увеличению объемов производства, технологиями мы занимались меньше». На их развитие направлен новый национальный проект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», который стартует в 2025 году, напомнила министр.



Нацпроект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» включает пять направлений: селекция и генетика, развитие биотехнологий, разработка ветеринарных препаратов и вакцин, сельхозтехника и оборудование, кадровое обеспечение отрасли. Бюджетные ассигнования по нему на ближайшие три года составят 58 млрд руб., а также дополнительно 35,9 млрд руб. — субсидии на льготное кредитование. Всего до 2030 года на реализацию проекта заложено около 260 млрд руб., в том числе из бюджета выделят 127 млрд руб., остальное — внебюджетное финансирование, говорил на прошлой неделе вице-премьер Дмитрий Патрушев.



По слова Лут, одна из важнейших задач — обеспечение АПК специалистами. В рамках нацпроекта будет выстраиваться система «бесшовной траектории» подготовки кадров от школьной скамьи до предприятий. К 2030 году Минсельхоз намерен расширить до 70% долю студентов, принимаемых в аграрные вузы в рамках целевого набора. Этот механизм позволяет будущему специалисту четко понимать перспективы развития своей карьеры и возможности для комфортной жизни на сельских территориях, отметила глава агроведомства.



Также одно из основных направлений в рамках нацпроекта — селекция генетики животных и растений. Кроме того, предстоит большая работа над отечественными биотехнологиями — по их локализации и созданию собственных ноу-хау. Так, пока сохраняется зависимость от поставок из дружественных стран ветпрепаратов для продуктивных животных, предстоит активнее создавать собственное пищевое оборудование.



При этом Лут отметила, что российский АПК давно достиг целевых показателей по большинству направлений доктрины продовольственной безопасности, которая направлена на обеспечение суверенитета страны. Сейчас президент Владимир Путин поставил перед отраслью новые цели — рост объемов производства на 25% и увеличение экспорта в полтора раза к 2030 году относительно 2021-го. Эти задачи взаимосвязаны, поскольку позволят расширить собственное производство и укрепят позиции России на глобальном продовольственном рынке, подчеркнула глава агроведомства. При этом, по ее словам, Россия должна помогать усиливать продовольственную безопасность тем странам, которые в этом нуждаются, производить именно необходимые для партнеров продукты.



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