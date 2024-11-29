Пошлины на импорт овощей и яблок могут обнулить

Беспошлинный импорт яблок с января по июль не окажет негативного влияния на рынок Pixabay

Российские власти предлагают Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) предоставить нашей стране тарифную льготу в виде освобождения от ввозной таможенной пошлины с 1 января по 31 июля 2025 года на ввоз не более 300 тыс. т картофеля, 230 тыс. т яблок, 40 тыс. т капусты, 85 тыс. т моркови и 85 тыс. т лука. Соответствующий проект опубликован на сайте Евразийского экономического союза. Отмечается, что предложение направлено на сдерживание роста потребительских цен на социально значимую продукцию, также импорт нужен, чтобы избежать дефицита овощей и фруктов на внутреннем рынке.



Пресс-служба Минэкономразвития ранее сообщала, что на площадке правительственной подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию рассматривается вопрос о введении льгот на импорт картофеля, лука, моркови, капусты и яблок.



Президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин отмечает, что импорт яблок с января по июль не окажет негативного влияния на рынок, а, напротив, 230 тыс. т зарубежных плодов закроют тот небольшой дефицит, который может возникнуть в начале следующего года из-за невысокого урожая. «Зарубежные поставщики яблок, которые ввозят свою продукцию поле Нового года до лета, конкурируют с нашими крупными агрохолдингами, а последним конкуренция не страшна, ведь у них есть свои плодохранилища, и они продают свою продукцию в течение года согласно своему плану», — прокомментировал он «Агроинвестору».



А вот осенний импорт яблок в Россию вредит нашим садоводам, так как в это время небольшие хозяйства продают свою продукцию и вынуждены реализовывать ее по очень низким ценам из-за наплыва дешевых импортных плодов. «Мы считаем, что в период с начала сентября до Нового года необходимо закрыть импорт яблок в Россию, чтобы наши предприятия могли заработать», — подчеркивает Муханин.



По данным Картофельного союза, импорт продовольственного картофеля присутствует на нашем рынке каждый год в объеме около 500 тыс. т. В прошлом сезоне на фоне рекордного урожая ввоз столового картофеля просел почти в два раза — за первые полгода 2024-го, по данным Союза, в Россию было импортировано 276 тыс. т картофеля против 400 тыс. т за аналогичный период 2023-го. Всего импорт картофеля в прошлом году составил порядка 0,5 млн т, в 2022-м — 710 тыс. т.



Исполнительный директор Союза Алексей Красильников напоминает, что действующие таможенные пошлины на импорт в Россию картофеля составляют 5%. «Мы видим, что урожай картофеля на сегодня составляет порядка 7,2 млн т против прошлогодних 8,6 млн т. Но этот объем соответствует показателям предыдущих лет, за исключением 2023-го, когда наши картофелеводы поставили рекорд», — говорит эксперт. Соответственно, импорт картофеля однозначно увеличится. Обнуление пошлин на ввоз 300 тыс. т вряд ли существенно повлияет на отечественных производителей, считает он. «В любом случае импортный картофель будет дорогим — за счет логистики, которая выросла в цене, а также повышения курса доллара», — сказал Красильников «Агроинвестору». Он добавляет, что эти меры принимаются для стабилизации цен на социально значимую продукцию.



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