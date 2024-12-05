Отраслевой союз предложил торговым сетям зафиксировать цену на картофель

В организованном секторе собрано более 7,1 млн тонн картофеля, что соответствует средним многолетним значениям Pixabay

Картофельный союз предложил торговым сетям обратиться к поставщикам с офертой, содержащей фиксированную закупочную цену картофеля, пишет Shopper’s со ссылкой на руководителя аппарата союза Татьяну Губину. Предлагается зафиксировать цены на недорогой весовой картофель по действующим контрактам с розничными сетями на ближайшие три месяца. Ритейлеры пока рассматривают предложение.



В дальнейшем такой подход мог бы распространиться на агроконтракты, которые некоторые сети уже активно заключают с сельхозпроизводителями, считает Губина. Предлагаемые меры уменьшат зависимость рынка от постоянных ценовых колебаний, когда при большом урожае картофель дешевеет, и на следующий год аграрии сокращают его посадки, а при снижении сбора цены снова растут. Зафиксировав цены, производители смогут повысить маржинальность, и на рынке не будет резких скачков цен, считает союз.



В этом году неблагоприятные погодные условия ухудшили условия созревания и создали трудности при уборке урожая: во время посадочных работ были заморозки, а в основных регионах производства — Брянской и Тульской областях — трехмесячная засуха, напомнил председатель Картофельного союза Сергей Лупехин, слова которого приводит ТАСС. Тем не менее, по его словам, в организованном секторе уже собрали более 7,1 млн т картофеля, что соответствует средним многолетним значениям. «Хотя снижение предложения оказывает определенное влияние на цены, сегодня картофель у производителей стоит как в том же периоде 2021 года. То есть повышение мы видим только по отношению к низкой базе 2023 года», — сравнил он.



По данным Росстата, за неделю с 26 ноября по 2 декабря картофель в рознице подорожал в среднем на 1,4%, до 54,45 руб./кг. По сравнению с декабрем прошлого года цена выросла почти на 81%, тогда он стоил 28,04 руб./кг. При этом Лупехин отметил, что Россия входит в десятку стран с самыми низкими ценами на картофель. «Эта продукция, безусловно, будет и дальше оставаться доступной для россиян», — добавил он. Для стабилизации ценовой ситуации ЕЭК ранее утвердила для России квоту на беспошлинный ввоз 150 тыс. т картофеля в период с 1 января по 31 июля 2025 года.



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