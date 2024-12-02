Правительство принимает меры для стабилизации цен на продовольствие

Принимаемые меры могут улучшить ситуацию с ценами, но долго удерживать их производители не буду М. Стулов

Рост цен на продукты питания вызван высоким спросом на отдельные категории, и правительство принимает меры по стабилизации их стоимости, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев. «С учетом повышенного спроса на ряд продуктов питания и, как следствие, тенденции роста цен на них, правительство принимает дополнительные меры, направленные на повышение экономической доступности товаров. Во-первых, регионы заключают соглашения с производителями и сетями о стабилизации цен», — рассказал Патрушев. Ранее механизм использовался в отношении социально значимых товаров, но с 25 ноября он может распространяться на любую продукцию. Пока соглашения заключены в 36 регионах с 86 производителями, 30 оптовыми поставщиками и почти с 12,7 тыс. организаций розницы. По словам Патрушева, эффект от соглашений есть, поэтому ФАС будет рекомендовать их и другим регионам.



Во-вторых, правительство стимулирует торговые сети заключать с поставщиками овощей и картофеля долгосрочные договоры. Это поможет как производителям, так и ритейлу лучше понимать, по какой цене продукция будет закупаться и реализовываться. Кроме того, подобный способ гарантирует сбыт, в котором из цепочки исключаются посредники. В-третьих, как рассказал замглавы правительства, Россия продолжает импорт некоторых видов продукции из дружественных стран. Так, Совет ЕЭК установил для России на период с 1 января по 31 июля 2025 года тарифные льготы в виде освобождения от уплаты пошлины на ввоз 150 тыс. т картофеля, 55 тыс. т моркови и 230 тыс. т яблок. Минэкономразвития считает, что это поможет сгладить колебания цен, обусловленных окончанием запасов продукции отечественного производства, и будет способствовать сдерживанию инфляции.



Принимаемые меры могут улучшить ситуацию с ценами, но долго удерживать их производители не будут, считает директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Он также уточнил «Коммерсанту», что ранее договоренности на уровне регионов уже применялись — цены там действительно снижались, но производители начинали поставлять продукцию в соседние области, где ограничений не было. Глава Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда также напоминает: если ограничить цену на продукт на уровне, невыгодном для производителя, он повысит цены на другие.



По данным Росстата на 25 ноября, с начала года индекс потребительских цен вырос на 7,8% (в 2023-м — 6,64%). Среди продовольственных товаров за этот период активнее всего дорожали овощи «борщевого набора»: картофель — плюс 78,43%, репчатый лук — 37,38%, белокочанная капуста — 30,69%, свекла — 27,5%, морковь — 11,38%. Также росли цены на молочную продукцию: сливочное масло подорожало на 31,57%, стерилизованное молоко — на 16,43%, пастеризованное — на 15,69%, сметана — на 16,4%, сыры — на 11,04%, творог — на 9,43%. В ноябре «Агроинвестор» писал, что генеральный прокурор Игорь Краснов поручил проверить цены на молоко на фоне сообщений об их повышении производителями.



В конце ноября крупнейшие производители молочной продукции провели переговоры с торговыми сетями и ФАС и договорились обновить ценовую политику по социально значимым товарам — молоку и сливочному маслу. «Поставщики молочных продуктов сегодня прикладывают максимальные усилия, чтобы обеспечить доступность категории на полке, запускают промо по наиболее социально значимым товарам, вводят эмбарго на повышение отпускных цен», — пояснял гендиректор «Союзмолока» Артем Белов.



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