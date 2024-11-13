Генпрокуратура проверит цены на молоко

Себестоимость производства молочной продукции растет по всей цепочке Pixabay

Генеральный прокурор Игорь Краснов поручил проверить цены на молоко на фоне сообщений об их повышении производителями. Проверка будет проводиться с привлечением ФАС, Минсельхоза и Минпромторга. «С учетом особой социальной значимости молочной продукции органы прокуратуры дадут принципиальную оценку действиям хозяйствующих субъектов. По выявленным нарушениям будут приняты меры прокурорского реагирования для пресечения необоснованного завышения цен и защиты прав граждан», — говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры.



Гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев говорит, что нынешний рост цен обусловлен рыночными факторами: доходы населения увеличились, вслед за ними — спрос, а вопрос инфляционной составляющей по-прежнему актуален. «Ключевая ставка — высокая, стоимость денег — тоже. По льготным кредитам также пересмотрели условия — производители теперь должны платить больше», — перечисляет он. Себестоимость продукции также повышается по всей цепочке, и по маслу она уже дошла до ритейла, в результате только недавно для всех стало очевидно то, что происходило на рынке в течение последних шести месяцев. По мнению эксперта, цены в любом случае будут расти на фоне инфляции и увеличения себестоимости. «На сегодняшний момент рост цен и в сырье, и в переработке продиктован тем, что последние два года они были дефляторами с точки зрения инфляции: она была больше 10%, а в 20203-м “молочка” подорожала только на 5,5%. В этом году темпы роста цен чуть быстрее, но все равно не выше инфляции», — прокомментировал «Агроинвестору» Груздев.



Между тем, производство товарного молока в январе-сентябре 2024 года, по предварительным оценкам, выросло на 2% к уровню 2023-го — до 20 млн т. В том числе в сельхозорганизациях — на 3,5% (плюс 507 тыс. т) — до 15,2 млн т, следует из отчета аналитического центра Milknews.

Гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов говорит, что текущая ценовая ситуация на рынке готовой молочной продукции обусловлена влиянием целого комплекса конъюнктурных факторов, которые оказывали влияние на индустрию в последние несколько лет. «Ключевая причина наблюдаемой динамики цен на молочную продукцию — рост себестоимости производства по всей цепочке в связи с повышением затрат по всем ключевым статьям. Выросли расходы предприятий по всем направлениям — заработные платы (плюс 37% за два года), корма, энергоресурсы, обслуживание оборудования и т. д. », — объясняет Белов. Еще одним важным фактором стал рост ключевой ставки ЦБ и последовавшее повышение ставок по кредитам, добавляет он.



Белов подчеркивает, что в России огромное количество производителей молока и молочной продукции, рынок высококонкурентный, поэтому текущая ценовая динамика обусловлена абсолютно рыночными факторами. «При этом себестоимость производства молочной продукции все еще растет быстрее цен реализации, однако мы ожидаем стабилизации на рынке по мере восстановления баланса спроса и предложения», — прокомментировал «Агроинвестору» Белов.



В стратегическом плане перед отраслью стоит задача наращивания производства сырого молока для того, чтобы обеспечить растущий внутренний спрос и реализовать в будущем и экспортный потенциал, продолжает он. Этого можно достичь и путем строительства новых ферм, и модернизации действующих животноводческих комплексов. Для этого в текущих экономических условиях с учетом длительных сроков окупаемости проектов и высокой инвестиционной емкости нужны доступные кредиты, стабильность мер и объемов государственной поддержки сырьевого сектора, заключил руководитель «Союзмолока».



Накануне зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов также отмечал, что рост оптовых цен на молочную продукцию в России гораздо ниже темпов инфляции. «Себестоимость производства молочной продукции дорожает по всей цепочке в связи с повышением затрат по всем ключевым статьям: сырью, логистике, кредитам, покупке и обслуживанию оборудования и др. При этом рост отгрузочных цен составляет единицы процентов, что гораздо ниже официальной инфляции», — говорил Леонов ТАСС.



При этом, по словам Леонова, розничные цены на молоко в России увеличиваются на протяжении всего года. «Начиная с августа темпы роста значительно ускорились. На данный момент средняя стоимость молока в рознице составляет 85,6 руб./л. По сравнению с январем средние розничные цены на молоко выросли на 13,7%», — отметил он, добавив, что наценка торговых сетей по пастеризованному молоку в среднем составляет 40,5%.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

