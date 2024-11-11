Выручка Health & Nutrition выросла более чем на 21%

В стоимостном выражении доля рынка компании за первое полугодие составила 13% Health & Nutrition

За 10 месяцев выручка компании Health & Nutrition (H & N, ранее — «Данон Россия») увеличилась на 21,2%. Темп роста компании в натуральном выражении составил 20% год к году, что значительно опережает динамику всего рынка молочных продуктов, которая составила 1%. В стоимостном выражении доля рынка компании за первое полугодие составила 13%, рассказала вице-президент по продажам H & N Мария Петрова в ходе организованного компанией пресс-завтрака. Продажи растут почти во всех каналах сбыта, добавила она.



Как отметила вице-президент по маркетингу Ольга Свечникова, все бренды, которыми компания не могла дальше распоряжаться в связи со сменой владельца, были успешно локализованы. В современной категории (йогурты, творожки, функциональные напитки, десертная группа), где компания всегда занимала лидирующие позиции на рынке, ей удалось вернуться к доле около 30% в натуральном выражении. В традиционной категории доля рынка также растет.



Вице-президент по операционной деятельности Марина Дмитриева рассказала, что по итогам десяти месяцев объем производства продукции увеличился более чем на 22,5%, загруженность предприятий компании приближается к 100%. В компании локализовано 93% немолочного сырья и материалов, реализовано более 20 проектов по импортозамещению упаковки, ингредиентов и услуг. Объемы закупки молока за 10 месяцев увеличились на 16,4%.



По словам Петровой, основными вызовами для компании являются активное расширение ассортимента современной категории молочных продуктов, изменение парадигмы партнерства с ритейлом и переход к совместному созданию ценности для потребителя, а также освоение экспортного направления. Дмитриева выделила проблему нехватки линейного персонала, в том числе операторов линий, водителей молоковозов, погрузчиков и складских работников. По ее словам, в этом направлении ведется комплексная работа как для удержания текущих кадров, так и для привлечения новых.

