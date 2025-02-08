Аграрии готовы к посевной

В этом году яровой сев может начаться раньше обычного В. Бычков

Опрошенные «Агроинвестором» сельхозпроизводители в основном готовы к весеннему севу, который в этом году, по прогнозам, может начаться раньше обычных сроков. Хотя некоторые из аграриев отмечают, что в этом сезоне подготовка проходила не без дополнительных стрессовых факторов.



Так, в агрохолдинге «Лазаревское» из Тульской области сложилась непростая ситуация с семенами рапа. Основную потребность в них компании удалось закрыть путем предварительного контрактования. «При этом 25% необходимых объемов планировали закупить после утверждения квот Минсельхозом, — делится глава компании Кристина Романовская. — Оставили предварительные заявки у компаний-монополистов. Однако на сегодняшний день квоты, которые выделило государство, компании распространили на семена озимого рапса. Поставщики уведомили нас, что, возможно, не успеют получить импортные семена, протравить и доставить до адресата до начала календарных сроков сева рапса». Сейчас агрохолдинг прорабатывает отечественные альтернативные сорта семян ярового рапса, агрономы «Лазаревского» плотно работают в связке с отделом снабжения.



Точечно возникали сложности и с закупками других семян. Например, в компании хотели обновить репродукцию по семенам гороха сорта «Мандрас». «Это зеленый горох, пищевой сорт, — поясняет Романовская. — К сожалению, данных семян нет на рынке даже у оригинаторов. Планируем заместить потребность лицензионными семенами собственного производства».



В целом же «Лазаревское» к севу яровых 2025 года полностью закупило минеральные удобрения и большую часть семян еще прошлой осенью. На 6 февраля агрохолдингом было закуплено или законтрактовано 75% от общего объема потребности в семенах. Минеральные удобрения закуплены в полном объеме. Что касается изменения стоимости посевной, то они, по словам Романовской, точно будут. «Пока непонятно, как перезимует озимая пшеница, нужны ли будут дополнительные затраты на пересев. Но к любому положению дел мы готовы. Есть необходимый резерв семян на пересев и средства для дополнительных потребностей», — подчеркивает она.



Про напряженную ситуацию с семенами в конце января «Агроинвестору» говорил и руководитель компании «Флагман» из Краснодарского края Сергей Зарудко — тогда у него были некоторые опасения, связанные с наличием качественных семян сахарной свеклы. «Государство планомерно нас подводит к тому, что мы должны, прежде всего, сеять семена отечественной селекции. И сельхозпроизводители нервничают, так как привыкли к иностранным семенам», — делился он.



Руководитель добавлял, что качество семян от отечественных семеноводческих компаний неплохое, но все же по таким показателям как содержание сахара в корнеплоде, устойчивость к болезням и жаре они пока сильно отстают от гибридов, которые предлагают зарубежные производители. «А сельхозпроизводителям нужна стабильность», — подчеркивает он. В конце января «Флагман» был обеспечен семенами сахарной свеклы для сева 2025-го на 70%, в начале февраля Зарудко уточнил, что получил квоту на оставшиеся 30% семян.



В ГК «Малино» к посевной практически готовы — у компании уже законтрактованы почти все необходимые объемы семян, удобрений, средств защиты растений. «При этом у нас, как и у всех сельхозпроизводителей, есть проблемы с кредитованием. Оно открылось только 1 февраля», — делится заместитель гендиректора «Малино» Татьяна Губина. Она уточняет, что ставки по льготным кредитам в этом году находятся на уровне 8,3%. «Конечно, это не 5%, как было в предыдущие годы, но и не 12,5%, как на конец 2024-го», — сравнивает она. Сейчас в «Малино» ждут конкретных предложений банков по кредитам.



Что касается стоимости посевной, то она в этом году, безусловно, вырастет относительно прошлого. «Самые главные статьи наших расходов, которые увеличиваются в этом году, — это заработная плата и семена», — комментирует Губина. Что касается стоимости минеральных удобрений, то на них цена не выросла, а вот железнодорожные тарифы на их перевозку и упаковка стали дороже. «Кроме того, вероятно, у нас будет коррекция технологических карт. В связи с текущими погодными условиями мы предполагаем, что уровень патогенов в почве будет выше, чем годом ранее. Соответственно, нужно будет более внимательно подходить к защите семенного материала, использовать дополнительные подкорми растений для повышения их иммунитета. Наконец, мы не исключаем, что не вымерзший картофель, который мы не убрали, будет прорастать. А это самый злостный сорняк у нас в севообороте. Погода вносит свои коррективы в технологии», — отмечает руководитель.



В компании «Елань» из Оренбургской области идет активная подготовка к весеннему севу — специалисты компании проводят ремонт техники. Семена к посевной в основном готовы — закуплены или законтрактованы, оплачены авансы, но еще не весь объем привезли в хозяйство, так как они, по словам гендиректора «Елани» Алексея Орлова, подрабатываются. «В марте обещают все семена нам поставить», — добавляет он.



Также компания закупила часть средств защиты растений. А вот удобрения пока не купили. «Мы в предыдущие годы пользовались субсидиями на закупку удобрений. Были хорошие годы, когда мы покупали очень много удобрений, и они субсидировались. Но субсидии в нашем регионе выдаются не всем, а тем хозяйствам, которые занимаются молочным животноводством, имеют определенное поголовье. То есть мы, по сути, получали двойную субсидию — на удобрения и на животноводство», — поясняет Орлов.



Желающих заниматься животноводством в регионе очень мало, так как прибыльность в секторе или маленькая, или вообще отсутствует. В прошлом году субсидии на удобрения привязали к определенному увеличению как поголовья, так и объемов закупки удобрений. В 2023 году компания не смогла закупить больше удобрений, чем годом ранее. В 2024-м их количество снова уменьшилось. «И сейчас, согласно решению местного правительства, мы должны полностью вернуть субсидии на удобрения. То есть, те деньги, которые у нас были выделены на удобрения, мы должны возвращать в бюджет области. Сумма для нас не маленькая», — делится руководитель. Кроме того, НДС в 20%, уже выплаченный с полученных субсидий, компании никто не вернет.



В пресс-службе ГК «ЭкоНива» отметили, что подготовка к посевной идет по плану, сложностей нет.



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