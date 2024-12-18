«СовЭкон» понизил прогноз урожая пшеницы в 2025 году на 3 млн тонн

Сбор пшеницы может стать самым низким с 2021 года Pixabay

Аналитический центр «СовЭкон» понизил сразу на 3 млн т, до 78,7 млн т, прогноз валового сбора пшеницы в России в 2025 году. В том числе озимой пшеницы может быть намолочено 50,7 млн т, что на 3,6 млн т ниже предыдущего прогноза, тогда как по яровой прогноз повышен на 0,6 млн т, до 27,9 млн т. Если прогноз будет реализован, то урожай станет самым низким с 2021 года, когда было собрано 76 млн т пшеницы. Средний показатель за последние пять лет — 88,2 млн т, сравнили аналитики.



Прогноз производства озимой пшеницы уменьшен на фоне ожиданий более низкой урожайности: 34 ц/га против 35 ц/га, согласно ноябрьской оценке. Оценочная площадь к уборке также уменьшена — с 15,4 млн га до 14,9 млн га из-за ожидания более высоких потерь посевов от вымерзания. Прогноз по яровой пшенице повышен на фоне вероятного увеличения площади ее сева с 13 млн га до 13,3 млн га. В целом посевы пшеницы в 2025 году, по прогнозу «СовЭкона», составят 28,2 млн га против 28,5 млн га в 2024 году и 29,8 млн га в 2023-м.



По данным Росгидромета, доля озимых посевов в плохом состоянии в этом году рекордно высокая — 37%. Однако, по мнению гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько, при благоприятных погодных условиях даже те посевы, которые вошли в зиму в плохом состоянии, могут выправиться и дать неплохой урожай. Пока ИКАР не исключает, что урожай пшеницы в следующем году может составить 84 млн т, хотя прогнозная «вилка» велика.



На прошлой неделе на конференции «Агроинвестора» «Агрохолдинги России» Рылько назвал ситуацию с озимыми в этом сезоне «рекордно неопределенной». «При благоприятных и сверх благоприятных условиях зимой и весной мы можем получить вполне хороший урожай озимой пшеницы, при неблагоприятных — <...> опустимся ниже 80 млн т — это меньше относительно скромного показателя нынешнего года», — отмечал эксперт.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

