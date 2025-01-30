Яровой сев начнется на пять-семь дней раньше обычного срока

Ситуация с озимыми сейчас выглядит не так пугающе, как в начале осени Pixabay

В этом году яровой сев почти во всех регионах Европейской части России начнется на пять-семь дней раньше обычного срока. Такой прогноз на Всероссийском агрономическом совещании озвучил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. В первой декаде марта первым начнет яровой сев Крым, считает он.



Вильфанд также напомнил о большой доле озимых, состояние которых оценивалось как плохое, особенно неблагоприятной ситуация была в Центре, где доля таких посевов достигала 62%. Причина — неблагоприятные условия озимого сева: никогда прежде не было такой жаркой второй половины лета и осени, как в 2024 году. Причем не только жаркой, но и без дождей. «Большинство жителей Европейской части России радовались четвертому летнему месяцу, сентябрю, но для сельского хозяйства это был очень тяжелый период, поскольку осадков не было, и приходилось сеять фактически в обезвоженную почву», — рассказал он.



По словам Вильфанда, сейчас ситуация с озимыми выглядит не так пугающе, как в начале осени. Два прошедших зимних месяца были достаточно теплыми, что помогает озимым нормально перезимовать. «Во-первых, не было сильных морозов. И хотя снега было мало, температура воздуха высокая», — отметил Вильфанд. Анализы агрометеорологов показывают, что снег при такой теплой погоде вызывает сильное выпревание озимых, но сейчас в большинстве регионов его нет, и это хорошо для посевов. Кроме того, на Юге, по данным Гидрометцентра, температуры воздух достаточно высокие, поэтому происходит вегетация кущение и даже листование. Эксперт добавил, что когда озимые уходили в зиму, этих процессов не было.



Вильфанд напомнил, что в марте, когда начинается посевная кампания, особенно на Юге, очень важно, есть снег или нет. «Если снег есть, то солнечная энергия, попадающая на поверхность, которая им покрыта, отражается примерно на 70%, и тогда только 20% идет на таяние снега, а 10% — на повышение температуры воздуха. Если же снега нет, то солнечная энергия полностью поглощается почвой, часть энергии тратится на ее прогрев», — пояснил он. Метеорологи считают, что даже если в феврале снег и выпадет в большом количестве, все равно он сойдет раньше, потому что аккумуляция снега происходит с декабря, а первые два месяца в Центре были малоснежными. Соответственно, сойдет он раньше, и почва будет прогреваться.



Если существенных осадков не будет, то такая ситуация может привести к быстрому обезвоживанию почвы, испарению той влаги, которая находится в ее метровом слое. Что касается запасов продуктивной влаги, то сложная ситуация с ней прогнозируется в Центральном Черноземье: Липецкой, Тамбовской, Воронежской областях, а также в Ростовской области.



Вероятность заморозков в апреле и мае заранее предсказать невозможно, однако с 2010 до 2024 года на Юге заморозков почти не было, а в Центре их вероятность в первой декаде мая не редкость, метеорологи оценивают ее от 20% до 40%. Однако по сравнению, например, со второй половиной ХХ века вероятность заморозков на Юге и в Центре существенно ниже, оценил Вильфанд.



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