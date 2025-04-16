«Башкир-Агроинвест» начал весенние полевые работы

Площадь ярового сева в агрохолдинге составит 83 тысячи гектаров Pixabay

Сельскохозяйственное предприятие «Башкир-Агроинвест», одно из крупнейших в Башкортостане, приступило к весенним полевым работам. Аграрии проводят подкормку озимых зерновых и начали готовить поля под яровой сев, который планируется начать в третьей декаде апреля. В частности, идет боронование для закрытия влаги в почве и внесение удобрений.



В этом году площадь ярового сева составит 83 тыс. га, при этом структура севооборота изменится: будет увеличена доля зернобобовых культур, прежде всего сои. В прошлом году ее урожай в компании составил рекордные 15,9 тыс. т — почти в три раза больше, чем в 2023-м, что стало возможным как за счет расширения посевных площадей, так и высокой урожайности. Также будут увеличены посевы сахарной свеклы, что связано со стратегическими планами по наращиванию производства сахара в регионе, сообщила компания.



97% посевов озимой пшеницы под урожай 2025 года, несмотря на непростые климатические условия, вышли из зимовки в хорошем состоянии. Их площадь составляет 11,5 тыс. га. «Хозяйство полностью обеспечено семенами сельскохозяйственных культур — благодаря собственному производству и закупкам у российских поставщиков. К сезонным работам подготовлен необходимый парк сельхозтехники», — говорится в сообщении «Башкир-Агроинвест».



«Башкир-Агроинвест» занимает лидирующие позиции по валовому сбору сахарной свеклы, пшеницы и других зерновых, зернобобовых и масличных культур в регионе. Также компания занимается производством семян. Продукция поставляется на внутренний и внешний рынки. В 2024 году компания отгрузила пилотные партии гороха своего производства в Китай и Индию.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

