разделы

реклама

журналы

Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»
Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»

«СовЭкон» повысил прогноз урожая пшеницы на 1,1 млн тонн

Однако ее сбор может стать самым низкий с 2021 года

| Агроинвестор |

Прогноз был пересмотрен на фоне хорошей перезимовки посевов
Прогноз был пересмотрен на фоне хорошей перезимовки посевов

Аналитический центр «» повысил прогноз валового сбора пшеницы в России на 1,1 млн т, до 79,7 млн т.  В том числе оценка урожая озимой пшеницы увеличена с 50,7 млн т до 52,2 млн т, яровой — снижена с 27,9 млн т до 27,5 млн т. Прогноз был пересмотрен на фоне хорошей перезимовки посевов, уточняют аналитики. «Растения хорошо пережили зиму, и их состояние улучшилось. По оценке Росгидромета, в марте доля посевов в плохом состоянии по России составляла 5% против рекордных 37,1% в ноябре», — говорится в сообщении «».

В целом состояние посевов, по оценке Росгидромета, обычно улучшается за зиму, при этом в годы с крайне плохим состоянием озимых (например, 2015, 2021) оно обычно улучшается более заметно, обращают внимание аналитики. «В то же время, оптимизм последних недель по поводу будущего российского урожая пока представляется нам преждевременным, — отмечает «». — Несмотря на благоприятные погодные условия в марте, состояние посевов пока остается хуже среднего».

С учетом сохраняющегося дефицита влаги в почве во многих регионах и «сухого» прогноза на ближайшие недели, аналитики центра пока не ожидают дальнейшего существенного улучшения состояния посевов. «Несмотря на повышение прогноза, урожай ожидается самым низким с 2021 года, когда было убрано 76 млн т пшеницы. В 2024 году в России было убрано 82,6 млн т», — сравнивает «».

Между тем, вице-премьер Дмитрий Патрушев сказал «Интерфаксу», что прогнозировать урожай зерна еще рано. «Когда мы отсеемся, когда поймем, в каком состоянии у нас озимый клин и как прошла посевная, — после этого можно делать какие-то прогнозы. Пока нельзя», — цитирует его агентство.

Согласно прогнозу Банка России, приведенному в обзоре «Региональная экономика: комментарии ГУ», исходя из озимого сева и планов на яровой сев, урожай зерновых и зернобобовых культур в этом году ожидается выше прошлогоднего и среднего за последние 10 лет, ранее писал «». Конкретные оценки в документе не приводятся, однако уточняется, что прогнозы отраслевых экспертов разнятся от 124 млн т до 132,4 млн т зерна, в том числе 78,5-86,5 млн т пшеницы.

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

«Агротехника и технологии» №02, март-апрель 2025

Журнал

«Агротехника и технологии» №02, март-апрель 2025
Эра копирования. Эффективны ли меры господдержки для реинжиниринга: мнения участников рынка

«Агротехника и технологии»

Эра копирования. Эффективны ли меры господдержки для реинжиниринга: мнения участников рынка
«Агроинвестор» №04, апрель 2025

Журнал

«Агроинвестор» №04, апрель 2025
Растениеводы в поисках маржи. На чем смогут заработать аграрии в 2025 году

«Агроинвестор»

Растениеводы в поисках маржи. На чем смогут заработать аграрии в 2025 году
Лидеры немного замедлились. Топ-25 игроков увеличили выпуск комбикормов на 2,8%

«Агроинвестор»

Лидеры немного замедлились. Топ-25 игроков увеличили выпуск комбикормов на 2,8%