«СовЭкон» повысил прогноз урожая пшеницы на 1,1 млн тонн

Прогноз был пересмотрен на фоне хорошей перезимовки посевов М. Стулов

Аналитический центр «СовЭкон» повысил прогноз валового сбора пшеницы в России на 1,1 млн т, до 79,7 млн т. В том числе оценка урожая озимой пшеницы увеличена с 50,7 млн т до 52,2 млн т, яровой — снижена с 27,9 млн т до 27,5 млн т. Прогноз был пересмотрен на фоне хорошей перезимовки посевов, уточняют аналитики. «Растения хорошо пережили зиму, и их состояние улучшилось. По оценке Росгидромета, в марте доля посевов в плохом состоянии по России составляла 5% против рекордных 37,1% в ноябре», — говорится в сообщении «СовЭкона».



В целом состояние посевов, по оценке Росгидромета, обычно улучшается за зиму, при этом в годы с крайне плохим состоянием озимых (например, 2015, 2021) оно обычно улучшается более заметно, обращают внимание аналитики. «В то же время, оптимизм последних недель по поводу будущего российского урожая пока представляется нам преждевременным, — отмечает «СовЭкон». — Несмотря на благоприятные погодные условия в марте, состояние посевов пока остается хуже среднего».



С учетом сохраняющегося дефицита влаги в почве во многих регионах и «сухого» прогноза на ближайшие недели, аналитики центра пока не ожидают дальнейшего существенного улучшения состояния посевов. «Несмотря на повышение прогноза, урожай ожидается самым низким с 2021 года, когда было убрано 76 млн т пшеницы. В 2024 году в России было убрано 82,6 млн т», — сравнивает «СовЭкон».



Между тем, вице-премьер Дмитрий Патрушев сказал «Интерфаксу», что прогнозировать урожай зерна еще рано. «Когда мы отсеемся, когда поймем, в каком состоянии у нас озимый клин и как прошла посевная, — после этого можно делать какие-то прогнозы. Пока нельзя», — цитирует его агентство.



Согласно прогнозу Банка России, приведенному в обзоре «Региональная экономика: комментарии ГУ», исходя из озимого сева и планов на яровой сев, урожай зерновых и зернобобовых культур в этом году ожидается выше прошлогоднего и среднего за последние 10 лет, ранее писал «Агроинвестор». Конкретные оценки в документе не приводятся, однако уточняется, что прогнозы отраслевых экспертов разнятся от 124 млн т до 132,4 млн т зерна, в том числе 78,5-86,5 млн т пшеницы.



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