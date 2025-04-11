Минсельхоз США вновь понизил прогноз экспорта пшеницы из России

Экспорт идет крайне низкими темпами, и оснований для его активизации пока нет

Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) в своем апрельском отчете вновь понизила прогноз экспорта пшеницы из России в этом сезоне — на 1 млн т, до 44 млн т. Корректировка объясняется замедлением темпов экспорта после введения квоты с 15 февраля. Оценка производства пшеницы в сезоне-2024/25 не изменилась — 81,6 млн т, переходящие запасы повышены на 1 млн т, до 11,34 млн т. Экспорт фуражного зерна по-прежнему прогнозируются на уровне 6,44 млн т, в том числе 3,3 млн т кукурузы и 2,8 млн т ячменя.



Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко говорит, что Минсельхоз США в последние несколько месяцев снижает прогнозы экспорта пшеницы, но он все еще не приблизился к реалистичной оценке. Так, по его мнению, в этом сезоне отгрузки составят 40 млн т, его предыдущий прогноз — 40,7 млн т. «Учитывая текущее негативное торговое затишье может оказаться, что экспорт будет ниже 40 млн т», — прокомментировал Петриченко «Агроинвестору».



Независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут считает, что в этом сезоне отгрузки пшеницы будут на уровне 42,5-43 млн т. Он также добавляет, что темпы вывоза сейчас крайне низкие, и оснований для активных поставок нет: рубль — крепкий, а сельхозпроизводители не готовы снижать цены на зерно, поскольку по сравнению с прошлым сезоном рынок более дефицитный. Кроме того, пока нет определенности относительно урожая следующего сезона: ситуация с озимыми хоть и улучшается, но в некоторых регионах объемов влаги пока недостаточно, однако осадки могут улучшить положение.



По данным аналитического центра «Русагротранса», в этом сезоне Россия экспортирует около 40,8 млн т пшеницы, что позволит нашей стране остаться лидером в поставках на мировой рынок с долей 22% (в сезоне-2023/24 — почти 28% при отгрузках в 55,5 млн т). По итогам июля-марта на внешние рынки было поставлено около 36,2 млн т пшеницы (с учетом стран ЕАЭС). Это третий после рекордного сезона-2023/24, когда за аналогичный период было вывезено 36,65 млн т, и выше среднего за последние пять сезонов, сообщается в Telegram-канале «Деметра-Холдинга».



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