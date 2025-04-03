Минсельхоз распределил еще часть квоты на экспорт пшеницы

Минсельхоз распределил третью часть (166,2 тыс. т) дополнительной квоты на экспорт пшеницы, следует из приказа ведомства. Ранее основная часть (90%, или 8,59 млн т) была распределена между 219 компаниями. На дополнительную часть квоты рассчитывали компании, которые уже получили доли в общем объеме. Квота не распространяется на поставки в страны ЕАЭС. По данным на 3 апреля, нераспределенной остается квота на вывоза примерно 1,78 млн т.
Самую большую часть дополнительного объема - 90,2 тыс. т — получила компания «Петрохлеб-Кубань». «Ростовский зерновой терминал» получил квоту на 37,8 тыс. т, компания «Сентябрь» - на 23,2 тыс. т. Всего дополнительную квоту на поставки в этот раз получили 24 компании. Доли ведущих экспортеров не изменились, они не получили доли в дополнительном объеме квоты. Больше всего в рамках квоты может поставить за рубеж «Грейн Гейтс» - почти 2,4 млн т. Доля компании «Астон» составила около 991,2 тыс. т, «ОЗК трейдинг» - 494,4 тыс. т. По данным на 3 апреля, нераспределенной остается квота на вывоза примерно 1,78 млн т.
Россия начала квотировать экспорт зерна в 2020 году. Ограничения действовали с 1 апреля по 30 июня, размер квоты тогда составил 7 млн т. С 15 февраля по 30 июня 2021 года была введена квота на 17,5 млн т, в тот же период 2022-го — 11 млн т, включая 8 млн т пшеницы. В 2023 году во второй половине сезона экспортерам разрешили вывезти 25,5 млн т зерна без разделения на виды. Квота в 2024 году составляла 29 млн т зерна, в этом году — 10,6 млн т пшеницы, также из Приморского края можно отгрузить на экспорт 337 тыс. т кукурузы, из Амурской области — 200 тыс. т кукурузы.
Отраслевые аналитики считают, что в этом году квота не будет выбрана. Так, в марте Россия вывезла 1,78 млн т пшеницы — в 2,9 раза меньше, чем в марте прошлого года (5,13 млн тонн), оценивает Российский зерновой союз. С начала сезона, по его данным, на внешние рынки было отгружено 36 млн т пшеницы, потенциал вывоза в целом за сезон — 42 млн т. Аналитический центр «Русагротранса» в начале марта понизил прогноз экспорта пшеницы в этом сезоне с 42 млн т до 40-41 млн т (с учетом вывоза в страны ЕАЭС). В том числе в рамках квоты может быть отгружено не более 7 млн т, таким образом, она будет выбрана только на 66%, подсчитывали аналитики.
Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!