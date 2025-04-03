Минсельхоз распределил еще часть квоты на экспорт пшеницы

В этом году квота на вывоз пшеницы составляет 10,6 млн тонн «Росморпорт»

Минсельхоз распределил третью часть (166,2 тыс. т) дополнительной квоты на экспорт пшеницы, следует из приказа ведомства. Ранее основная часть (90%, или 8,59 млн т) была распределена между 219 компаниями. На дополнительную часть квоты рассчитывали компании, которые уже получили доли в общем объеме. Квота не распространяется на поставки в страны ЕАЭС. По данным на 3 апреля, нераспределенной остается квота на вывоза примерно 1,78 млн т.



Самую большую часть дополнительного объема - 90,2 тыс. т — получила компания «Петрохлеб-Кубань». «Ростовский зерновой терминал» получил квоту на 37,8 тыс. т, компания «Сентябрь» - на 23,2 тыс. т. Всего дополнительную квоту на поставки в этот раз получили 24 компании. Доли ведущих экспортеров не изменились, они не получили доли в дополнительном объеме квоты. Больше всего в рамках квоты может поставить за рубеж «Грейн Гейтс» - почти 2,4 млн т. Доля компании «Астон» составила около 991,2 тыс. т, «ОЗК трейдинг» - 494,4 тыс. т. По данным на 3 апреля, нераспределенной остается квота на вывоза примерно 1,78 млн т.



Россия начала квотировать экспорт зерна в 2020 году. Ограничения действовали с 1 апреля по 30 июня, размер квоты тогда составил 7 млн т. С 15 февраля по 30 июня 2021 года была введена квота на 17,5 млн т, в тот же период 2022-го — 11 млн т, включая 8 млн т пшеницы. В 2023 году во второй половине сезона экспортерам разрешили вывезти 25,5 млн т зерна без разделения на виды. Квота в 2024 году составляла 29 млн т зерна, в этом году — 10,6 млн т пшеницы, также из Приморского края можно отгрузить на экспорт 337 тыс. т кукурузы, из Амурской области — 200 тыс. т кукурузы.



Отраслевые аналитики считают, что в этом году квота не будет выбрана. Так, в марте Россия вывезла 1,78 млн т пшеницы — в 2,9 раза меньше, чем в марте прошлого года (5,13 млн тонн), оценивает Российский зерновой союз. С начала сезона, по его данным, на внешние рынки было отгружено 36 млн т пшеницы, потенциал вывоза в целом за сезон — 42 млн т. Аналитический центр «Русагротранса» в начале марта понизил прогноз экспорта пшеницы в этом сезоне с 42 млн т до 40-41 млн т (с учетом вывоза в страны ЕАЭС). В том числе в рамках квоты может быть отгружено не более 7 млн т, таким образом, она будет выбрана только на 66%, подсчитывали аналитики.



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