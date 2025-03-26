«СовЭкон» понизил прогноз экспорта пшеницы в этом сезоне

Экспорт пшеницы продолжает замедляться на фоне его низкой рентабельности Д. Гришкин

Аналитический центр «СовЭкон» понизил прогноз экспорта российской пшеницы в сезоне-2024/25 на 1,5 млн т, до 40,7 млн т. В предыдущем сезоне было вывезено 52,4 млн т, средний показатель за пять лет — 40,9 млн т. С начала сельхозгода по февраль на внешние рынки было поставлено 32,6 млн т пшеницы против 33,8 млн т годом ранее, сравнил «СовЭкон». В том числе в феврале вывезли 1,9 млн т против 2,3 млн т год назад и 4,1 млн т в среднем для этого месяца за пять лет. Вместе с тем, прогноз экспорта на новый сезон повышен с 38,9 млн т до 39,1 млн т на фоне более высоких входящих запасов.



Экспорт пшеницы продолжает замедляться на фоне его низкой рентабельности. Маржа экспортеров с конца прошлого года ушла в отрицательную зону против $5-10/т осенью, отметили аналитики. Также темпы вывоза сдерживает низкое предложение пшеницы: на 1 марта ее запасы составили 11,6 млн т, что на 34% меньше прошлогоднего показателя и на 9% — среднего за пять лет.



Кроме того, жизнь трейдерам осложняет стремительное укрепление рубля, курс которого растет в последние два месяца. Это отражается в пошлине, но с задержкой, что играет против экспортеров, считают аналитики. Ставка пошлины с 26 марта по 1 апреля составит 1846,7 руб. против 2403 руб. за тонну неделей ранее.



При этом новый прогноз предполагает ускорение вывоза после периода крайне медленных отгрузок в последние месяцы на фоне роста экспортных цен, активизации импортеров и возможного ослабления рубля, уточняет «СовЭкон». «Скромные объемы экспорта из России до конца сезона на фоне оживления спроса со стороны импортеров и умеренных видов на новый урожай могут поддержать котировки в оставшиеся месяцы сезона», — считают аналитики.



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