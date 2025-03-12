Минсельхоз США понизил прогноз экспорта пшеницы из России

В марте экспорт пшеницы может снизиться втрое относительно 2024 года «Русагротранс»

Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) в своем обзоре за март понизила прогноз экспорта пшеницы из России на 500 тыс. т, до 45 млн т в сезоне-2024/25. Объем ее производства в прошлом прогнозе оценивался в 81,5 млн т, в текущем — 81,6 млн т (без учета Крыма и новых регионов), переходящие запасы — 9,74 млн т и 10,34 млн т соответственно. По оценкам службы, вырастет также производство и экспорт фуражного зерна — 34,77 млн т и 6,44 млн т, прогноз февраля — 33,97 млн т и 6,24 млн т соответственно. В том числе отгрузки ячменя ожидаются на уровне 2,8 млн т (2,6 млн т в февральском обзоре) при производстве 16,25 млн т (без изменений), овса — 400 тыс. т (450 тыс. т) при урожае в 3 млн т. Производство ржи Минсельхоз США оценивает в 1,2 млн т (1,15 млн т), экспорт — 70 тыс. т. Изменения не коснулись кукурузы — ее экспорт составит 3,3 млн т, сократившись по сравнению с прошлым сезоном вдвое.



По прогнозу аналитического центра «Русагротранса», экспорт пшеницы в этом сезоне может составить 40,5 млн т, что ниже среднего показателя за пять лет (42,4 млн т). Аналитический центр «СовЭкон» в конце февраля понизил прогноз экспорта российской пшеницы в этом сезоне на 0,6 млн т, до 42,2 млн т. Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) также уменьшил оценку экспорта пшеницы в этом сезоне на 500 тыс. т, до 42,5 млн т из-за валютных колебаний.



Также аналитики говорят о снижении экспорта пшеницы в марте: «Русагротранс» оценивает его в 1,5-1,7 млн т, что может стать самым низким значением с марта 2021 года, когда было отгружено 1,02 млн т. Такое резкое сокращение экспорта они объясняют глубоко отрицательной доходностью экспортеров при текущих ценах предложения внутри страны и уровнях внешнего спроса. «СовЭкон» оценивает отгрузки в 1,4-1,8 млн т против 4,8 млн т годом ранее и 3,3 млн т в среднем за пять лет, пишет «Финмаркет». Экспорт может снизиться втрое по сравнению с прошлым годом на фоне отрицательной маржи экспортеров и низкой конкурентоспособности российской пшеницы. При этом с 1 по 10 марта Россия отгрузила на экспорт 457 тыс. т пшеницы, что в 3,7 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года (1,69 млн т). Об этом «Интерфаксу» рассказала директор аналитического департамента Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина.



По информации союза, в феврале отгрузки зерна на экспорт были на уровне 2,29 млн т, что в 2,4 раза меньше, чем годом ранее. В том числе вывоз пшеницы сократился с 4,4 млн т до 1,9 млн т, ячменя — с 545 тыс. т до 181 тыс. т, кукурузы — с 877 тыс. т до 166 тыс. т. По данным аналитического центра «Русагротранса», объем отгрузок пшеницы в 1,9 млн т — это минимальный уровень для данного месяца за пять лет, в феврале 2020 года на внешние рынки было поставлено 1,93 млн т. «В рамках квоты, которая начала действовать с середины февраля в объеме 10,6 млн т, согласно нашей оценке, будет экспортировано около 8,3 млн т и менее», — говорил руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский в конце февраля.



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