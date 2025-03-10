Экспортные цены на пшеницу снизились впервые с конца января

В марте поставки могут опуститься до 1,4 млн тонн Pixabay

Экспортные цены на российскую пшеницу c протеином 12,5% с поставкой в марте на прошедшей неделе снизились впервые с конца января — на $2, до $248/т FOB, сообщил аналитический центр «Русагротранса». Это произошло под давлением конкуренции со стороны европейской, австралийской и аргентинской пшеницы. Цена на румынскую и французскую пшеницу выросла на $4,5, до $248,5/т и $241,5/т соответственно, аргентинская подорожала на $1, до $242/т, австралийская стала дешевле на $2, до $246/т.



Цены на пшеницу с 12,5% протеина в глубоководных портах снизились на 100 руб., до 17,9-18,1 тыс. руб./т без НДС. Активность закупок низкая, отмечают аналитики. Цены CPT Новороссийск с поставкой по железной дороге составили 18,55-19,15 тыс. руб./т, что на 150 меньше, чем неделей ранее.



Внутренний рынок пшеницы был стабилен. На Юге цены на пшеницу 4-го класса были на уровне 16-16,5 тыс. руб./т без НДС (EXW элеватор), в Центре — 15,7-16,1 тыс. руб./т, в Поволжье 15,8-16,2 тыс. руб./т. В Сибири пшеница 4-го класса стоила около 12-12,5 тыс. руб./т, однако цены спроса начали снижаться на фоне исчерпания субсидий на перевозку.



По уточненным данным, экспорт пшеницы в феврале составил 2,06 млн т с учетом поставок в страны ЕАЭС. Ранее аналитики «Русагротранса» оценивали его в 1,95 млн т. При этом они снизили прогноз вывоза в марте с 1,5-1,6 млн т до 1,4-1,5 млн т против 4,74 млн т в марте прошлого года. Снижение прогноза связано с отсутствием новых продаж на фоне отрицательной экспортной доходности и стагнации экспортных цен, поясняют аналитики. Экспорт за весь сезон они по-прежнему оценивает на уровне 40,5 млн т, что ниже среднего показателя за пять лет (42,4 млн т). Аналитический центр «СовЭкон» оценивает мартовский экспорт российской пшеницы в 1,4-1,8 млн т, пишет Reuters. В конце февраля центр понизил прогноз вывоза в сезоне 2024/25 на 600 тыс. т, до 42,2 млн т на фоне низкой маржинальности поставок.



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