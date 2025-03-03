Экспорт пшеницы в марте может снизиться до 1,5 млн тонн

Экспортные цены на российскую пшеницу с поставкой в марте стабилизировались на уровне $252/т FOB Д. Абрамов

Экспорт пшеницы в феврале составил всего 1,9 млн т с учетом поставок в страны ЕАЭС, оценил аналитический центр «Русагротранса». Это минимальный уровень для данного месяца за пять лет, в феврале 2020 года на внешние рынки было отгружено 1,93 млн т. Ранее аналитики оценивали возможный объем вывоза в 2,2-2,3 млн т. В марте поставки, скорее всего, будут еще меньше — 1,5-1,7 млн т, что может стать самым низким значением с марта 2021 года, когда было отгружено 1,02 млн т, прогнозируют аналитики. Такое резкое снижение экспорта они объясняют глубоко отрицательной доходностью экспортеров при текущих ценах предложения внутри страны и уровнях внешнего спроса.



Внутренние цены на пшеницу 4-го класса на прошлой неделе на Юге прибавили в среднем 50 руб., до 16-16,5 тыс. руб./т без НДС (EXW элеватор), в Центре оставались на уровне 15,7-16,1 тыс. руб./т, в Поволжье — увеличились на 150 руб., до 15,8-16,2 тыс. руб./т. В Сибири пшеница 4-го класса также подорожала на 150 руб., до 12-12,5 тыс. руб./т.



В глубоководных портах цены на пшеницу с 12,5% протеина оставались без изменений к предыдущей неделе — около 18-18,2 тыс. руб./т без НДС. Цены CPT Новороссийск с поставкой по железной дороге снизились на 150 руб. и составили 18,8-19,2 тыс. руб./т.



Экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в марте на прошедшей неделе стабилизировались на уровне $252/т FOB. Цена на румынскую пшеницу опустилась на $6, до $244/т, французская подешевела на $7, до $237/т, американская — на $14, до $238/т, аргентинская пшеница подорожала на $2, до $241/т.



На прошлой неделе руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский на Зимней зерновой конференции в Белокурихе оценил потенциальный экспорт пшеницы в этом сезоне на уровне не более 42 млн т. По его прогнозу, с начала сельхозгода по февраль включительно на внешние рынки будет поставлено 34,3 млн т пшеницы — на 1,9 млн т меньше, чем сезоном ранее. Остаток к вывозу в марте-июне оценивается в 7,7 млн т. «В рамках квоты, которая начала действовать с середины февраля в объеме 10,6 млн т, согласно нашей оценке, будет экспортировано около 8,3 млн т и менее», — цитировал Павенского «Интерфакс».



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